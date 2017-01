Google chce dodać sztuczną inteligencję do gadżetów Raspberry Pi

Google ma zamiar wprowadzić rozwiązania typu smart do gadżetów i urządzeń stworzonych na bazie Raspberry Pi 3 lub Edisona Intela. Będą to narzędzia do samouczenia się maszyn (Machine Learning) na licencji open source dla twórców układów.

Firma stara się nadgonić potrzeby twórców, dostarczając darmowe narzędzia potrzebne do zaimplementowania sztucznej inteligencji do urządzeń konsumenckich, dla przemysłu i urządzeń w handlu detalicznym, stworzonych na bazie tak zwanych komputerów jednopłytkowych.

Plan może zawierać narzędzia do samouczenia się maszyn, które są kluczowe dla sztucznej inteligencji Siri od Apple, Alexy od Amazonu, czy Cortany od Microsoftu w pomocy przy odpowiadaniu na zapytania.Technologia ta pomaga również w bezpiecznym poruszaniu się po ulicach samochodom jeżdżącym bez kierowcy.

Wcześniej w minionym tygodniu Google opublikowało badanie rynku, w którym zasugerowali, że dostarczają oni inteligentne narzędzia do twórców. Według Raspberry Pi narzędzia te sprawią, że inteligentne urządzenia staną się jeszcze potężniejsze.

Urządzenia mogłyby łączyć ze sobą technologie Google A.I., takie jak rozpoznawanie mowy i obrazów. Na przykład stworzony w domu robot lub dron mógłby lepiej rozpoznawać obiekty lub być w stanie odpowiadać na pytania dzięki narzędziom Google. Google dostarcza API (application programming interfaces), aby te usługi mogły zostać zastosowane w gadżetach.

Rozpoznawanie głosu jest najlepiej widoczną technologią S.I. od firmy Google. Google Assistant używany jest w smartfonach, tabletach, telewizorach i urządzeniach takich jak Google Home. Lecz technologia ta jeszce nie została w pełni wykorzystana w inteligentnych urządzeniach używających takich komputerów jak Raspberry Pi.