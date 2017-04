Amerykańskie firmy technologiczne Google, Facebook, Red Hat, Zynga, Dell, Intuit, Homeaway i Rackspace apelują do Sądu (sic!) Apelacyjnego o powstrzymanie się przed wydawaniem wyroków w sprawach patentów dotyczących abstracyjnych pomysłów, a nie konkretnych ich aplikacji.

Pismo zostało wysłane w kontekście sprawy sądowej dwóch instytucji finansowych CLS vs. Alice, w której przedmiotem jest patent na transakcję znaną jako escrow, czyli zastosowanie niezależnej instytucji jako gwaranta przepływu finansowego między dwiema firmami.

Cała sprawa się dotyczy użycia w tego typu patentach sformułowań typu „na komputerze”, czy „przez Internet”. Dowolne właściwie czynności, które od wieków były praktykowane przez cywilizację, nabierają nagle w oczach amerykańskich sądów patentowych pozorów innowacyjności. Według wspomnianych technologicznych firm, pomysł, jakkolwiek ciekawy, to tylko pomysł, a to co naprawdę buduje przewagę konkurencyjną to konkretna implementacja, która jest znacznie trudniejsza do wykonania niż wymyślenie procesu biznesowego z wykorzystaniem sieci.

Nic nowego, ale być może ten głos, kolejny już w absurdalnej, trwającej od lat, technologicznej wojnie patentowej w USA, spowoduje w końcu jakiś ruch w kierunku przywrócenia pierwotnego sensu patentów, które miały wzmagać, a nie hamować innowację.

Pismo wysłane przez firmy możecie przeczytać poniżej:

116145929 Facebook Google Amicus Brief