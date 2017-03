HTC zapowiada ujawnienie „niespodzianki” 20. marca.

Zaledwie kilka dni po wypuszczeniu na rynek najnowszego modelu flagowego, HTC, a konkretnie dział firmy w Tajwanie, postanowił przypomnieć, że „Nadchodzi wiosna”. Wiadomość pochodzi z posta na oficjalnej tajwańskiej stronie HTC na Facebooku i obiecuje ujawnienie w przyszłym tygodniu „niespodzianki”. Konkretnie, 20. marca.

Co zostanie wtedy pokazane, wciąż owiane jest tajemnicą, lecz jest kilka pomysłów. Najoczywistszym, rzecz jasna, jest nowy telefon – lecz to akurat jest mało prawdopodobne, ponieważ HTC przed chwilą wypuścił na rynek U Ultra i U Play, do tego firma zapowiedziała już, że będzie wycofywać się z rynku tanich urządzeń. Kolejny pomysł jest taki, że HTC ujawni „inny” zestaw VR, ale to akurat zapowiedziano na koniec roku, a wciąż mamy marzec.

Bardziej prawdopodobne opcje

Poza tym oba te pomysły nie pasują do stylu zapowiedzi, która podejrzanie mocno skupiona jest na kolorze zielonym. Są zatem dwie kolejne możliwości: ujawniony już wcześniej szafirowy ekran w 128GB wersji HTC U Ultra, lub znacznie bardziej prawdopodobna, że jedno z ich urządzeń dostępne będzie w kolorze zielonym. Choć akurat żadnej z nich nie można nazwać „niespodzianką”, więc może faktycznie będziemy świadkami rzadkiej zapowiedzi smartfona, o którym nie wyciekły żadne informacje, a jeśli tak, to módlmy się, żeby nie usunęli znów gniazdka słuchawkowego…

2017.03.20HTC 將給你意想不到的驚喜 Opublikowany przez HTC Taiwan na 14 marca 2017

Oczywiście opcji tego, co może wiązać się z pokazanym zwiastunem jest o wiele więcej, ale dalsze domysły pozostawmy innym.