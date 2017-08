Identyfikacja wizualna – elementy i charakterystyka

Artykuł sponsorowany

Przedsiębiorcy działający w niemalże każdej branży pragną, aby ich firma wyróżniła się na tle konkurencji, przyciągając tym samym dziesiątki jeżeli nie setki klientów zainteresowanych nabyciem oferowanych przez nią produktów lub skorzystaniem z wchodzących w skład portfolio usług.

By jednak było to możliwe, potencjalni klienci muszą być odpowiednio zaznajomieni z profilem naszej działalności. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest opracowanie działającej na wyobraźnię i nietypowej identyfikacji wizualnej. W niniejszym artykule opiszemy elementy, które się na nią składają.

Najważniejsze elementy, z których składa się na spójna identyfikacja wizualna, według specjalistów z krakowskiego studia „Łobzowska Studio” z Krakowa:

Najistotniejszym z nich jest bezsprzecznie logotyp. Jest to swego rodzaju wizytówka naszej firmy stosowana we wszystkich możliwych kanałach komunikacji z klientem – na folderach reklamowych, w materiałach promocyjnych, dokumentacji firmowej, reklamach, czy też na bilbordach. Musi ona być ze wszech miar unikatowa, a jednocześnie chociażby wstępnie informować odbiorcę o specyfice prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

To jednakże nie wszystko, zadbać bowiem musimy również o hasło reklamowe naszej firmy lub organizacji. Najczęściej jest ono umieszczane pod logiem i pozwala utożsamić obraz z chwytliwym sloganem, którym firma stara się zachęcić potencjalnych klientów do skorzystania z jej usług lub produktów. Obecnie najpopularniejsze są dwa typy haseł promocyjnych – krótkie, esencjonalne, bazujące na maksymalizacji treści przy minimum formy oraz slogany nieco dłuższe, najczęściej mające formę rymowaną pozwalającą konsumentom o wiele łatwiej je zapamiętać.

Rozwiązaniem niejednokrotnie zaniedbywanym przez przedsiębiorców działających na skalę lokalną i z powodzeniem wykorzystywanym przez właścicieli dużych korporacji jest ujednolicenie treści publikowanych na stronie internetowej, głównie poprzez umieszczenie w widocznych miejscach logotypów oraz zastosowanie unikatowego, wykonanego na specjalne zamówienie kroju czcionki, pozwalającego bez cienia wątpliwości stwierdzić, iż prezentowane treści przygotowane zostały przez jednego z przedstawicieli danego przedsiębiorstwa.

Opracowana, a w wielu przypadkach dodatkowo opatentowana czcionka jest także stosowana w materiałach promocyjnych, ulotkach i dokumentach firmowych, dzięki czemu przedsiębiorstwo kieruje się ku unifikacji. Pozwala ona klientom o wiele szybciej utożsamić się z firmą, przyświecającymi jej celami oraz katalogiem produktów lub też usług. Ciekawym uzupełnieniem jest stosowanie charakterystycznych opakowań produktów legitymujących się kolorystyką specyficzną dla określonego przedsiębiorstwa jak również zawierających choćby niewielki logotyp i slogan firmy.

Niekiedy zapominamy, że identyfikacja wizualna to również sposób posługiwania się kanałami komunikacji z klientem do przedstawienia mu oferty biznesowej. Może ona przybrać na przykład formę opracowywania w określonym stylu postów na portalach społecznościowych czy też dodawania na ich końcu odnośników przekierowujących do strony głównej firmy lub zawierających istotne numery kontaktowe/adresy e-mail. Wszystkie te aspekty są niezwykle istotnymi elementami budulcowymi kompleksowej identyfikacji wizualnej. Jeżeli marzy nam się sukces w branży oraz świadczenie usług nie tylko w kraju ale też poza jego granicami, powinniśmy rozważyć uzupełnienie swoich narzędzi marketingowych o interesujące logo, ciekawy i zabawny slogan, czy w końcu – o unikatową czcionkę i układ kolorów na stronie internetowej. Na pewno przełoży się to pozytywnie na odbiór naszej działalności przez klientów!