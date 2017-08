Innowacyjne podejście do przesyłek kurierskich

Artykuł partnera

Każdy z nas czasami musi skorzystać z usług firmy kurierskiej. Wysyłka ważnych dokumentów, niestandardowej paczki czy innej przesyłki – jeśli chcemy mieć pewność, że dotrze ona na czas – najlepiej wybrać firmę kurierską. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele ofert korporacji kurierskich. Gdy chcemy zdecydować się na tę najatrakcyjniejszą – mamy nie lada wyzwanie. Jak zdecydować się na usługę, która będzie atrakcyjna cenowo, jej zamawianie nie okaże się problematyczne i do tego nie zajmie nam to wiele czasu? Odpowiedź jest prosta.

Wygodne nadawanie paczek z domu

Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu, jakie mają do zaoferowania brokerzy usług kurierskich tacy jak np. AlleKurier.pl można zamówić kuriera nie wychodząc z domu. Wystarczy, że będziemy postępowali zgodnie z kolejnymi krokami przedstawionymi w formularzu. Nic bardziej prostego! Serwis zaoferuje nam kilka opcji do wyboru spośród wielu firm kurierskich. My będziemy mogli zdecydować się na tę, która najbardziej nam odpowiada pod względem ceny czy czasu realizacji. Zostaną nam przedstawione różne oferty liderów wśród korporacji kurierskich, takich jak chociażby UPS, GLS, DHL, DPD czy Inpost. To my wybieramy, który z wyświetlonych wariantów będzie najbardziej nam pasował. Dzięki możliwości porównania, mamy szansę skorzystania z najlepszej oferty.

Od teraz nie musimy wychodzić z domu i męczyć się z zawożeniem przesyłki do punktu firmy kurierskiej. To kurier zapuka do drzwi naszych drzwi, odbierze paczkę, a my będziemy mogli cieszyć się z pełnej wygody, którą da nam ta opcja. W dodatku będziemy mieli pewność, że wybraliśmy najtańszą usługę. Dzięki pośrednikom usług kurierskich możemy wysłać swoją paczkę do 70% taniej!

Oszczędność czasu i pieniędzy

Wypełnienie formularza to bardzo prosta czynność. Każdy da sobie z nią radę. Nawet osoba, która po raz pierwszy ma kontakt z zamawianiem usługi kurierskiej bez problemu sobie poradzi. Bardzo prosty formularz wyceny znajduje się na stronie AlleKurier.pl i został skonstruowany tak, aby oszczędzić cenny czas i nie nastręczać żadnych problemów. Każdy krok jest przejrzysty i intuicyjny. Całość nie zajmuje więcej niż 5 minut. Zamawianie kuriera nigdy nie było tak łatwe! Wszystko wykonuje się przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu.

Możemy też wybrać orientacyjny czas przyjazdu kuriera. Nie musimy na jego przyjazd oczekiwać cały dzień. Mamy pewność, że osoba odbierająca paczkę przyjedzie pod wskazany adres, a przesyłka zostanie dostarczona do właściwego odbiorcy. Za usługę możemy też zapłacić w najwygodniejszy dla siebie sposób – wybierając szybką płatność lub inną dostępną opcję. Jedyne, co musimy zrobić to nakleić list przewozowy na paczkę. Ilość problematycznych czynności została ograniczona do minimum. Wszystko dla Twojej wygody i zadowolenia. Serwisy takie jak AlleKurier.pl są dużym udogodnieniem. Nie zawiedziesz się na nich!

Dla klientów indywidualnych oraz dla firm

Jeśli zatem masz potrzebę wysyłki jakiegoś przedmiotu, śmiało – skorzystaj z brokera kurierskiego. Ogrom zadowolonych Klientów mówi sam za siebie. Oszczędność czasu, możliwość wyboru najatrakcyjniejszej cenowo oferty, intuicyjny formularz i pełen komfort są atrakcyjnym wyborem zarówno dla klientów indywidualny jak i dla firm. Nie ma łatwiejszego sposobu na wysłanie przesyłki kurierem. Sprawdź koniecznie!