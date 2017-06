Inteligentne i nowoczesne rozwiązania dla Twojego domu

Artykuł sponsorowany

Inteligentny dom można opisać w trzech słowach – bezpieczny, oszczędny, komfortowy. Postępujący rozwój technologiczny sprawił, że coraz więcej inteligentnych urządzeń wkracza do naszych mieszkań i jest dostępnych na wyciągnięcie ręki. Ułatwiają one codzienne funkcjonowanie, i mimo iż kosztują więcej od standardowych sprzętów w dłuższej perspektywie zapewniają korzyści finansowe. Dziś domem możemy sterować już z poziomu naszego smartfona lub komputera.

Podstawowe funkcje inteligentnego domu umożliwiają m.in. podnoszenie wszystkich rolet w oknach, zamykanie drzwi, włączanie i wyłączanie klimatyzacji czy oświetlenia oraz puszczanie ulubionej muzyki w pokojach. Nowoczesne urządzenia dbają także o nasze bezpieczeństwo. Podczas gdy ktoś podejrzany kręci się po podwórku, czujniki ruchu natychmiast przekazują sygnał do systemu alarmowego. Podczas wyjazdu na urlop system automatycznie odłącza dopływ wody, chroniąc tym samym przed zalaniem. Nieoceniona jest także funkcja automatycznego wyłączania świateł czy regulowania temperatury w pomieszczeniach.

Inteligentne urządzenia

Poza całym systemem sterującym naszym inteligentnym domem możemy skorzystać również z możliwości jakie dają nam pojedyncze sprzęty.

Firma LG wypuściła na rynek inteligentne telewizory, na które z łatwością mogą być przesyłane zdjęcia, filmy video czy inne treści ze smartfona lub laptopa. Dzięki aplikacji SmartShare zyskujemy dostęp do listy wszystkich plików, które są zapisane na każdym połączonym urządzeniu, co znacznie ułatwia wyszukiwanie i dostęp do treści.

Dodatkowo z poziomu smartfona możemy sterować takimi urządzeniami jak pralka, w której ustawimy pranie czy odkurzacz, który sprzątnie mieszkanie przed wizytą niespodziewanych gości, a lodówka wyświetli aktualną listę produktów wewnątrz niej. Wszystko możemy uruchomić bez konieczności śpieszenia się do domu, aby osobiście włączyć wymienione sprzęty. Nieważne jak daleko jesteśmy możemy ustawić co tylko chcemy.

Firma LG udostępniła również funkcję sterowania tymi urządzeniami poprzez telewizor, co zapewnia niesamowity komfort i wygodę. Nie musimy przerywać oglądania ulubionego filmu by włączyć pranie.

Nowoczesnym rozwiązaniem coraz częściej wykorzystywanym w naszych kuchniach są np. płyty indukcyjne, które pozwalają na ograniczenie zużywanej energii, ponieważ nagrzewają się tylko w tych miejscach gdzie stoją naczynia.

Jeśli chodzi natomiast o piekarniki, standardem jest już możliwość jednoczesnego przygotowywania wielu potraw i pieczenia ich na różne sposoby, np. w niskiej temperaturze czy z wykorzystaniem pary. Dodatkowo, większość z nich posiada blokadę przed dziećmi, czy specjalną izolację dzięki czemu drzwiczki się nie nagrzewają.

Synchronizacja

Systemy tworzone przez producentów potrafią zapewnić synchronizację poszczególnych urządzeń np. przy włączaniu płyty indukcyjnej może się uruchomić automatycznie okap. Urządzenia mogą być nie tylko uruchamiane zdalnie, ale ustawione na określone pory dnia.

Warto także zaznaczyć, że inteligentny dom pozwala na kontrolę zużycia energii w domu poprzez specjalną aplikację. Dane prezentowane są na czytelnych wykresach, które obrazują pobór prądu w całym domu, wybranym otoczeniu czy wskazanym sprzęcie.

Inteligentny dom to nie tylko zarządzanie urządzeniami, ale także możliwość tworzenia scenariuszy. Wyobraź sobie, że kiedy dzwoni budzik, a Ty myślisz jeszcze jedna minutka, uruchamia się powoli, coraz głośniej Twoja ulubiona muzyka, a rolety wędrują w górę. Kiedy już wstajesz nabiera się woda w wannie, a następnie włącza ekspres do kawy… To nie są już tylko wyobrażenia, a realne możliwości systemów smart home.

