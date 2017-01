Inteligentny skuter Kymco łączy wyświetlanie alertów z wysoce modyfikowalnym wyglądem

Inteligentne samochody są wszędzie. Komunikują się już na przykład z naszymi domami, czy też z nami przy pomocy telefonu. W przyszłości najprawdopodobniej będą w stanie prowadzić konwersację z kierowcą i pasażerami. Póki co jednak pokazują nam mapy, służą jako centra rozrywki i porty ładujące elektronikę.

Motocykle i skutery długo opierały się przed zaadaptowaniem nowinek typu „smart”, ponieważ w skuterze, bardziej niż w przypadku samochodu, spuszczenie oczu z drogi na kilka sekund może być niesamowicie niebezpieczne. Lecz tajwańska firma Kymco twierdzi, że znalazła sposób na sprawienie, żeby skutery były inteligentniejsze, a jednocześnie bezpieczne.

System dodaje okrągłą deskę rozdzielczą „Smart Dashboard”, która zastępuje zwykły prędkościomierz. Ekran ma różne widgety, które wyświetlają prędkość, czas, pogodę, kompas, który pokazuje jednocześnie ważne miejsca, jak na przykład stacja benzynowa i powiadomienia ze smartfona, dzięki połączeniu Bluetooth.

Według Kymco informacje wyświetlane na ekranie są dopasowane do warunków jazdy

Nawet najbardziej złożona deska rozdzielcza ma dość rzadko rozmieszczone elementy. Wyglądem przypomina ekran sonaru łodzi podwodnej. Abyśmy jechali we właściwym kierunku, zamiast wyświetlanych strzałek na ekranie, podświetlane są tylko brzegi ekranu. Kompas pokazuje też dodane przez nas miejsca zainteresowania (POI).Prawdopodobnie też Kymco w późniejszej wersji systemu doda możliwość wskazywania punktów przez które chcemy jechać.

W tej chwili przynajmniej oferuje wyświetlanie powiadomień ze smartfona, ale w przeciwieństwie do samochodu, w którym powiadomienia wyświetlane są w trakcie jazdy natychmiast, jak tylko coś się wydarzy, alerty z systemu Noodoe – bo tak się on nazywa – pojawiają się wyłącznie podczas postoju, a znikają od razu po ruszeniu z miejsca.

Lecz dla firmy Kymco, Noodoe jest czymś więcej niż tylko podłączeniem skutera do smartfonu; ma on być metodą dla ich właścicieli na dogodne spersonalizowanie ich doświadczeń z jazdy na dwóch kółkach. Można dostosować prędkościomierz i zegary dodając własne zdjęcie, na którym owe zegary będą wyświetlane, jak również wybierać schematy kolorów i dołączone czcionki, a jeśli spodoba nam się szczególnie jakiś stworzony przez nas motyw, można udostęnić go innym użytkownikom dzięki aplikacji Noodoe. Oczywiście można również pobierać motywy do skutera od innych użytkowników.

Rezultatem, jakiego oczekuje Kymco mają być niepowtarzalne doświadczenia. Pewnie to prawda, ale to, co najbardziej liczy się dla kierowców motocykli i skuterów w funkcjach smart w jednośladach, jest sposób na posiadanie cech „smart”, dzięki którym podróżowanie po mieście stanie się bezpieczniejsze i sensowniejsze niż używanie uchwytu na smartfon.

System Noodoe ma zadebiutować na skuterach Like w USA w połowie tego roku.