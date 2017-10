Internet mobilny – wszędzie, gdzie potrzebujesz

Artykuł partnera

Żyjemy w XXI wieku i dziś nie da się normalnie funkcjonować bez dostępu do internetu. O ile w domu każdy z nas ma stałe łącze, o tyle będąc poza nim nierzadko również potrzebujemy połączyć się z siecią i skorzystać z jej zasobów. Wówczas powinniśmy pomyśleć o opcji mobilnej, z której będziemy mogli do woli korzystać wszędzie tam, gdzie będziemy tego potrzebować.

Czym jest internet mobilny?

Internet mobilny pozwala nam na korzystanie z jego zasobów poprzez używane przez nas na co dzień urządzenia przenośne. Należą do nich smartfony, tablety, notebooki czy nawet laptopy. Dzięki takiemu internetowi możemy łączyć się z siecią w każdym miejscu, w jakim się znajdziemy i o każdej porze.

Będąc poza domem możemy dzięki niemu korzystać z zasobów internetu, wyszukiwać interesujące nas informacje, przeglądać mapy, strony internetowe, nawet znaleźć najbliższą stację benzynową czy kawiarnię, a czekając w kolejce u lekarza możemy przeglądać najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata. Taki internet sprawia, że nasze codziennie życie staje się łatwiejsze i znacznie bardziej przyjemne.

Zewnętrzny modem

O ile korzystając ze smartfona możemy bez problemu włączyć transmisję danych i korzystać z połączenia z internetem, o tyle w przypadku innych przenośnych urządzeń potrzebujemy zewnętrznego lub wewnętrznego modemu do uzyskania połączenia z siecią. Modem zewnętrzny to niewielkie urządzenie, które podłączane jest do złącza USB znajdującego się w urządzeniu przenośnym, jak np. każdy pendrive i pozwala nam korzystać z internetu, gdziekolwiek byśmy byli. Możemy również korzystać z modemu wewnętrznego, który do poprawnego działania wymaga podłączenia do gniazda komputerowego ExpressCard. Modem zewnętrzny jest jednak bardziej popularny, ponieważ można go nosić ze sobą i dosłownie co chwilę podpinać do innego urządzenia, z którego aktualnie potrzebujemy skorzystać.

Internet stacjonarny czy mobilny?

Jak pokazują najnowsze dane, więcej użytkowników korzysta z opcji mobilnej, niż stacjonarnej. Ciekawostką jest fakt, iż osoby posiadające internet w wersji mobilnej znacznie częściej korzystają z niej będąc w domu i mając pod ręką łącze stałe. Być może wynika to z wygody, bowiem tablet czy smartfon możemy przenosić i korzystać z nich w każdym pomieszczeniu, a komputer podłączony do stałego łącza mamy w jednym miejscu i tylko tam możemy z niego korzystać. Szacuje się, że liczba aktywnych użytkowników mobilnego internetu będzie z roku na rok coraz większa i być może w całkiem niedalekiej przyszłości opcja mobilna wyprze całkiem stałe łącze.

Prędkość transferu

Wciąż wielu z nas ma zakodowane, że mobilny internet działa wolno, jest drogi i nie zawsze jest do niego dostęp. Nie ma nic bardziej mylnego, ponieważ obecnie mobilna opcja jest konkurencyjna cenowo, a prędkość transferu nierzadko znacznie większa, niż tego ze stałego łącza. Być może nadszedł już czas, by zapomnieć o tym, co było kilkanaście lat temu i przekonać się, jaką ofertę na dzień dzisiejszy mają operatorzy internetu mobilnego. Z tej szerokiej oferty każdy może wybrać coś dla siebie.