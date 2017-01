Inwestowanie w dobie internetu

Artykuł sponsorowany

Chcesz zacząć inwestować nie wychodząc z domu? Jeśli tak to ten artykuł jest dla Ciebie. Sprawdź jakie są obecnie popularne sposoby inwestowania przez Internet.

W dobie Internetu zaczyna się zmieniać nastawienie i wiedza społeczeństwa na temat inwestowania pieniędzy w różnego rodzaju inwestycje. Dostęp do informacji i wiedzy pozwala nam wybrać najdogodniejszą formę inwestycji oraz rozpoczęcie jej często nawet nie wychodząc z domu.

Obecnie prawie każdy bank oferuje konto z dostępem przez Internet. W zależności jakie konto wybierzemy już w tym przypadku możemy zacząć inwestować. Bank często w ramach już zwykłego rachunku ROR pozwala nam inwestować w akcje na giełdzie, obligacji, fundusz powierniczy.

Rozwijając wątek giełdy nie może umknąć fakt narzędzi które wraz z dostępem do internetu upowszechniło inwestowanie w forex. Inwestowanie to może źle dobrana nazwa, bardziej pasuje tutaj gra na rynku forex granie na kursach par walut, przewidywaniu ich spadków i wzrostów.

W sieci jest wiele platform transakcyjnych umożliwiających już za nieduże pieniądze pozwala otworzyć konto i umożliwić grę na giełdzie walutowej forex. Niestety jest to wymagające zajęcie i należy spędzić sporo czasu żeby gra nam wychodziła i opłaciła, dlatego część osób nie bojących się ryzyka może inwestować w fundusz forex.

Ostatnimi czasy popularne są też serwisy Revenue Share. Dla wielu osób, które zastanawiają się w co zainwestować może to być nowość, gdyż faktycznie jest to świeży temat. W wielkim skrócie są to firmy, które dzielą się zyskami z użytkownikami, którzy inwestują swoje pieniądze. Firmy takie oferują wysoką stopę zwrotu np. 10% w 50 dni, ale trzeba również liczyć się z ryzykiem.

Osobom które wolą mniejsze ryzyko warto przyjrzeć się inwestowaniu w złoto lub monety i sztabki inwestycyjne. Na rynku jest wielu sprawdzonych dystrybutorów a cena złota i srebra rośnie, może już nie tak szybko jak parę lat temu ale jest to pewny sposób inwestycji dla cierpliwych.

Jednym z kolejnych sposobów inwestycji bez wychodzenia z domu jest handel domenami. Kupujemy domenę np. euro2022. com i za dziesięć lat sprzedajemy. Brzmi prosto ale już niestety takie proste nazwy są już powykupywane na parę lat do przodu. Obecnie w tym biznesie trzeba znaleźć nisze żeby móc zarobić.

Wymienione sposoby to tylko mała część dostępnych sposobów gdyż nie sposób ich wymienić a wgłębiając się w każdy z nich należałoby napisać książkę. Inwestowanie w akcje, fundusz powierniczy, złoto, monety, forex już samo to daję nam bardzo dużo możliwości. Pierwszym krokiem do jakiego zachęcam to zapoznanie się co oferuje bank w którym mamy swoje konto.