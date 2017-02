iPhone 8 premiera i design

Artykuł partnera

Nowy model iPhone ’a, który pojawić ma się na rynku we wrześniu bieżącego dwa tysiące siedemnastego roku nie tylko ma uczcić dziesiąte urodziny kultowej już marki telefonu, ale i sprawić by skutecznie zapomniano o jego poprzedniku z numerem siedem. Coraz to więcej pogłosek mnoży się wokół najnowszej wersji smartfona. Podobno Apple ma zamiar wprowadzić kilka udogodnień i nowości, na które warto będzie rzucić okiem. Należą do nich między innymi ulepszona Siri i nowy typ ekranu dotykowego. Ale to nie koniec innowacji.

Nowy typ ekranu dotykowego w najnowszym smartfonie

Prawdę mówiąc to najnowsze dziecko Apple powinno nosić numer 7s. firma jednak wprowadza tyle innowacji i nowości, oraz podnosi klasę produktu na tyle, że finalna wersja przeskoczyła o numer wyżej. Zatem we wrześniu tego roku światło dzienne ujrzy smartfon iPhone 8 pełen nowości i niespodzianek jakie szykują jego twórcy na dziesiąte urodziny marki. Wśród potwierdzonych zmian na całym przednim panelu ma zostać wprowadzony ekran OLED a w miejsce przycisku HOME ma zająć czujnik odcisków palców. Wygląda więc na to, że technologia wykrzywionych ekranów dojrzała do wykorzystania jej w najnowszym modelu smartfona.

Dowiedz się więcej na blogu http://ilans.pl/.

Prawdopodobny design najnowszego smartfona

Firma Apple stawia w tym modelu przede wszystkim na trwałość i luksusowość produktów z jakich wykonany ma być ich nowy smartfon. Plotka głosi, że tylna ścianka obudowy telefony ma być ceramiczna, co może skutecznie ułatwiać bezprzewodowe ładowanie. Nie ma na to jednak jednoznacznych dowodów i czy ta informacja jest prawdziwa przekonamy się dopiero w dniu premiery. Kolejne pogłoski sugerują, że producenci chcą by najnowszy iPhone wyglądał jak jednolita tafla szkła. Taki typ obudowy wymaga jednak stabilnej a przede wszystkim wytrzymałej ramy metalowej. Prawdopodobnie posłuży do tego stal nierdzewna. Takie zabiegi nadadzą mu futurystyczny dość wygląd. Wychodzi na to iż smartfon nie tylko będzie posiadał wiele udoskonaleń, ale i stanie się jeszcze bardziej luksusowy niż dotychczas.