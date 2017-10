Jak bitcoin może zmienić świat finansów?

Najpopularniejsza kryptowaluta wprowadzona do świata finansów w 2009 roku bije rekordy popularności. Początkowo była ona owiana dużą dozą niepewności, a tym samym sceptycyzmu, ale wraz z upływem czasu stała się legalnym i dopuszczalnym środkiem płatniczym akceptowalnym w wielu krajach. Walutą można dokonywać płatności za transakcje dokonywane w sklepach internetowych, aczkolwiek nie muszą one dotyczyć produktów wirtualnych czy elektronicznych, ale także tych, które mają realną formę np. buty, odzież czy samochody.

Bitcoin a skostniały świat finansów

Nie bez kozery użyliśmy zestawienia bitcoinów z tradycyjnym światem finansów. Jest on bowiem nie tylko nowością, ale także narzędziem wykorzystywanym do swego rodzaju rewolucji finansowej. Na ten moment Bitcoin odgrywa już tak dużą rolę, że korzystający z niego mogą go wymienić na rzeczywistą i realną gotówkę w wyznaczonych kantorach internetowych. Oczywiście, w tym przypadku wirtualna waluta może być przewalutowana na każdą inną, dostępną w powszechnym świecie.

Nie mniej to nie jedyna możliwość tejże waluty przełożona na rzeczywistość. Holandia jest jednym z tych krajów, które poszły o krok dalej i dopuściły płatności bincoinami w restauracjach czy innych, tradycyjnych punktach usługowych. Kanada zainwestowała w bankomat wypłacać bitcoiny, które są uprzednio przeliczane na dolary kanadyjskie. Ten proces ma także odwrócony proces, czyli można przekształcać dolary na wirtualną walutę.

Bitcoin – wygoda i bezpieczeństwo

Pełen portfel to marzenie osiągalne. Powiedzmy, skąd się biorą bitcoiny – naturalnie możemy je kupić od innych użytkowników, ale też mamy możliwość stania się ich wytwórcą. Do tego potrzebujemy wysokiej klasy sprzętu wyposażonego w solidną kartę graficzną. Kluczem są transfery — skądinąd mocno obciążające nasz komputer — które pozwalają nam „wykopać” monety.

Bitcoin to waluta światowa, mająca swoje zastosowanie w wirtualnej i rzeczywistej przestrzeni. Możliwość używania ich na całym świecie to spory atut, który rośnie w siłę, jeśli weźmiemy pod uwagę, że nie ma konieczności przeliczania jej na inne waluty. Innymi słowy, bitcoin jest walutą ponad wszelkimi granicami, światową i łatwo dostępną. Zobacz ile jest wart Bitcoin na e-kursy-walut.pl w złotówkach. Rewolucyjne rozwiązanie jej produkcji sprawia, że nigdy nie braknie jej w obiegu. Na bezpieczeństwo wpływa także fakt, że wytworzone pieniądze są przechowywane w tzw. cyfrowych portfelach.

Od małych kwot do miliona

Każdy kto chociaż odrobinę interesował się tą walutą, z pewnością zna historię pewnego Norwega, który w 2009 roku postanowił kupić 5 tyś. bitcoinów za kwotę 150 koron norweskich ( około 300 USD). W 2013 roku zakupione wówczas bitcoiny osiągnęły wartość niebagatelną sięgającą aż 886 tysięcy dolarów.

Popularność waluty nie spada, wprost przeciwnie, wzbudza coraz większe zainteresowanie kolejnych krajów, które znajdują dla niej szerokie zastosowanie we własnym świecie finansowym. Co prawda, w Polsce bitcoin nadal traktowany jest ze sporą dawką niepewności, ale wszystko wskazuje, że określone zmiany w podejściu do tego pieniądza wymuszą sami użytkownicy.

