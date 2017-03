Jak budować wizerunek marki

Artykuł partnera

Budowa wizerunku marki, czyli branding, to dość obszerny temat. Najważniejsze elementy składowe tego procesu to strategia budowania wizerunku i później jej realizacja. Jak to się odbywa? O czym pamiętać?

Strategia budowania wizerunku marki

Aby móc przystąpić do tworzenia strategii, konieczne jest przeprowadzenie kilku analiz. Między innymi chodzi tu o takie działania jak:

Analiza konkurencji,

Analiza i określanie celu,

Targetowanie,

Analiza stanu obecnego (czyli badanie tego, czy i jak marka jest postrzegana) bądź analiza SWOT, która takie badanie rynku w sobie zawiera

Mając dane na ten temat, dzięki którym wiemy jak pozycjonować markę na tle jej marek konkurencyjnych, do kogo chcemy kierować przekaz i co powinno być tym przekazem, można przystępować do projektowania strategii budowania wizerunku marki, która zawiera:

identyfikację werbalną – (czyli nazwę). Już sama nazwa marki jest elementem jej wizerunku. Wybierając ją warto zadbać o to, by mogła się pozytywnie kojarzyć. Przykładem braku odpowiedniej analizy przy wyborze nazwy marki może być słynna marka żarówek, która w języku polskim kojarzyła się dość niejednoznacznie. Zbudowanie pozytywnego wizerunku tej marki było znacznie trudniejsze niż gdyby marka miała inną, bardziej neutralną nazwę).

identyfikację wizualną (logo, kolorystykę, czcionkę nazwy, projekt opakowania, szatę graficzną materiałów promocyjnych itd.). Wszystko musi być ze sobą spójne i tworzyć jeden przekaz.

sposób komunikacji, a w tym zarówno to, co będziemy komunikować (np. wartości, cele marki), jak i to jak będziemy to komunikować (np. reklama tylko online bądź online i offline za pomocą takich a nie innych kanałów i narzędzi, standardy zachowania pracowników firmy wobec kontrahentów czy klientów itd.).

Samo przygotowanie strategii budowania wizerunku marki nie wystarczy, aby faktycznie ten wizerunek zbudować. Konieczne jest jej sukcesywne realizowanie (czyli podejmowanie zaplanowanych działań) oraz pomiar efektów. Metody pomiaru efektywności działania strategii, a więc to, w jaki sposób sprawdzimy, że przyjęta strategia działa i po czym poznamy, że wizerunek jest budowany zgodnie z założeniami, również są różne – można opierać się na danych ilościowych związanych z wolumenem sprzedaży czy ilością zapytań ofertowych, można pytać się o opinie klientów bądź kontrahentów, zlecać badania marki w postaci analiz tego, jaka jest świadomość marki, jej zasięg, jak kojarzy się marka konsumentom lub osobom, które nie są jeszcze jej konsumentami.

Budowanie marki to proces długotrwały i podlegający ciągłym weryfikacjom. Bez nich nie ma pewności, ze osiągane efekty są spójne z założeniami strategii budowania wizerunku. Jeśli potrzebujesz przeprowadzić badania marki i jej wizerunku – zgłoś się do nas!

