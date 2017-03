Artykuł sponsorowany

Wraz z nadejściem ery internetu społeczeństwo otrzymało mnóstwo ciekawych możliwości łatwego zarabiania pieniędzy. Wystarczy założyć stronę internetową i wypełnić ją chętnie poczytywanymi przez ludzi treściami lub stworzyć kanał w serwisie YouTube i umieszczać na nim ciekawej tematyki, dobrej jakości filmy. Wraz z przybywającymi odbiorcami otrzymamy propozycje współprac od reklamodawców, którzy za naszym pośrednictwem będą chcieli trafiać do społeczeństwa. A przy tym sowicie nas opłacać.

Projekt i wykonanie portalu

Łatwo powiedzieć, gorzej wykonać. Osoby, które kiedykolwiek wcześniej miały styczność z tego typu rzeczami raczej nie będą miały większych trudności z uruchomieniem własnego portalu internetowego. Znacznie trudniej będzie tym, którzy nigdy wcześniej nie mieli okazji działać w strefie Internetu.

Elementy potrzebne do założenia portalu internetowego to:

– domena

– miejsce na serwerze (konto hostingowe)

– projekt graficzny portalu;

– system zarządzania treścią czyli skrypt pozwalający zarządzać serwisem

– wersja mobilna przeznaczona na telefony komórkowe

Warto w tym miejscu wspomnieć, jakie koszty trzeba ponieść, aby wykonać projekt graficzny, cały CMS, wersję mobilną a w rezultacie uruchomić własny portal internetowy. Przykładowo stworzenie przez profesjonalną firmę serwisu ogłoszeniowego lub katalogu firm z kilkoma najważniejszymi funkcjonalnościami i audytem pod SEO to koszt zaczynający się od 5 tysięcy złotych w górę (w zależności od specyfikacji). Dla przykładu prognozowany koszt uruchomienia serwisu katalogu firm weselnych lub firm budowlanych z projektem graficznym, wersją mobilną i CMS to koszt od 7,5- 25 tysięcy złotych – prognozowane wyceny zostały zebrane z pośród 10 agencji interaktywnych, do których przesłaliśmy zapytanie o realizację portalu.

Aby maksymalnie zoptymalizować koszty uruchomienia własnego serwisu wystarczy zakupić gotowy skrypt PHP, który umożliwi szybki start portalu. Największą ofertę gotowych skryptów z pośród polskich firm znaleźliśmy na edios.pl. Agencja ta ma pozytywne opinie w internecie.

Jeśli jesteś totalnym laikiem i nie wiesz czym jest owy skrypt już spieszymy z wyjaśnieniem. Skrypt PHP to gotowe oprogramowanie, które ma już całą funkcjonalność i panel zarządzania serwisem, działa to na podobnej zasadzie jak gotowe szablony dla WordPress czy Joomla, z tą różnicą że przygotowane skrypty PHP są dopasowane do określonej tematyki, znacznie bardziej zaawansowane pod względem funkcjonalnym i zoptymalizowane, aby przetwarzać dużą ilość informacji. Gdy totalnie nie wiesz o co w tym wszystkim chodzi, odwiedź wspomnianą wyżej stronę internetową a profesjonaliści przygotują dla Ciebie najlepszą ofertę programistyczną, która z całą pewnością spełni Twoje oczekiwania.

Jak możesz zarobić na własnym portalu internetowym?

Gdy udało Ci się z sukcesem postawić stronę internetową zastanów się jakimi treściami ją wypełnisz. W zależności co to będzie za strona, musisz przemyśleć do jakiej grupy docelowej chcesz trafić. Tak naprawdę samo stworzenie witryny to dopiero połowa sukcesu, gdyż dopiero to co się na niej znajdzie pozwoli nam generować zyski.

Jeśli na etapie tworzenia dowolnej strony internetowej lub branżowego serwisu pokusisz się o skorzystanie z gotowego skryptu oferowanego np. przez firmę Edios, otworzą się przed Tobą nowe możliwości zarobku. Jedną z nich są płatne usługi, które podpięte zostały do płatności on-line. Równie dobrze do zarabiania pieniędzy wykorzystać możesz dostępne w skrypcie miejsca reklamowe, w które wystarczy wkleić wybraną reklamę. Pamiętaj, że w internecie rynek reklamy stale się powiększa, dlatego nie jest trudno o pozyskanie reklamodawcy, który sporo zapłaci za reklamę na Twoje stronie, jeśli będzie oferowała ona atrakcyjne treści. Poniżej znajdziesz podsumowanie przeprowadzonej przez nas ankiety, w której jednym z pytań było: Ile miesięcznie średnio możesza zarobić na własnym portalu internetowym? Wyniki prezentujemy poniżej:

Nie czujesz się na siłach, by od ‘a’ do ‘z’ stworzyć nową stronę internetową? Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z kompleksowej realizacji portalu lub zakupić gotowy skrypt i zlecić jego autorowi wykonanie projektu graficznego z wdrożeniem, a także włączeniem dodatkowych funkcji.