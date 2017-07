Jak kupić dobrą baterię do telefonu? Kilka dobrych rad

Artykuł partnera

W czasie eksploatacji smartfona nadchodzi moment, w którym należy wymienić jego baterię na nową. W takiej chwili każdy z nas zastanawia się czy powinien wybrać oryginalną baterię czy może tańszy zamiennik. Ten poradnik pomoże odpowiedzieć na to pytanie.

Cena baterii do telefonu

Najczęściej jest podstawowym argumentem, który wpływa na wybór u niemal każdego. Baterie zamienne są często nawet kilka lub kilkanaście razy tańsze od akumulatorów oryginalnych, wyprodukowanych przez producenta smartfona. Niska cena kusi, ale wiele osób zastanawia się czy to się zwyczajnie opłaca?

Czy zamienniki są bezpieczne?

Każdy, kto choć trochę interesuje się światem nowoczesnych technologii słyszał zapewne historie o wybuchających, smartfonach, które raniły i poparzyły swoich właścicieli. Problem ten rzeczywiście występuje od czasu do czasu. Jednak należy pamiętać, że nie dotyczy on wyłącznie baterii zamiennych. Wiele przypadków podpalenia się telefonu dotyczyło telefonów nowych z wbudowaną oryginalną baterią. Oczywiście wybierając zamiennik baterii do telefonu należy kierować się zdrowym rozsądkiem i nie sięgać po najtańszy możliwy model. Przed wyborem konkretnego modelu baterii.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze baterii?

Z racji tego, że w sklepach znajdziemy ogromny wybór baterii do telefonów ciężko dokonać jest odpowiedniego wyboru. Bateria oczywiście musi pasować do twojego modelu telefonu. Mało kto jednak wie, jaka powinna być jej pojemność, jaki wybrać typ akumulatora i jakiego producenta.

Wiele osób przy wyborze nowego akumulatora kieruje się jego pojemnością. Wyrażana jest ona w mili amperogodzinach (mAh). Im większa liczna mili amperogodzin tym dłużej pracować powinna nasza nowa bateria. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, gdyż producenci najtańszych zamienników deklarują pojemności baterii niezgodne z rzeczywistością. Na pierwszy rzut oka bateria może mieć pojemność dwa razy większą, a ostatecznie oferować żywotność znacznie mniejsza od oryginalnej baterii lub markowego zamiennika. Najlepsze baterie oferują pojemność rzędu kilkunastu tysięcy mili amperogodzin. Przed zakupem poczytaj jednak opinie na temat producent.

Kolejnym ważnym parametrem jest typ baterii. Jeżeli możliwości telefonu nas nie ograniczają powinniśmy wybrać baterie typu Li-Ion lub Li-polimer. Baterie te zbudowane są z nowoczesnych ogniw, które nie posiadają efektu pamięci. Pozwalają one na uzupełnienie stanu baterii w dowolnym momencie bez możliwości drastycznego zmniejszenia pojemności baterii.

Gdzie kupić zamienniki i baterie do telefonów?

