Posiadanie własnej strony internetowej obecnie jest traktowane nawet nie jako podstawę a minimum biznesowej i prywatnej egzystencji w sieci. Docieranie do potencjalnych klientów, oferowanie swoich produktów i usług czy zwykła strona domowa bądź blog – to początek budowy własnej marki, wizerunki i promocji na miarę XXI wieku. Nierzadko nawet posiadacze dobrze rokujących startup’ów – pracujących ciężko nad swoimi wyśnionymi projektami nie zwracają uwagi na tak drobny szczegół jak własna strona www.

Ludzie poszukują informacji w sieci – taka jest cena coraz większej cyfryzacji i postępu. Oznacza to że wcześniej czy później zaistnieje potrzeba stworzenia własnej strony, aby nie zostać ostatnim spośród konkurentów. Wszak biznes w sieci w przeciwieństwie do ich właścicieli – nigdy nie śpi.

Niektórzy właściciele chcą oraz planują zaoszczędzić pieniądze rozglądając się za darmowymi rozwiązaniami – które mogą spokojnie konkurować z płatnymi czy dedykowanymi rozwiązaniami. Mimo to trzeba wziąć pod uwagę fakt że dla wielu (niesłusznie) nie jest to rozwiązanie długookresowe. Posiadanie strony z domeną providera nie jest w wielu przypadkach pożądana. Nie tylko nie wygląda to nieprofesjonalnie ale i sam adres strony jest zbyt długi.

Obserwując rynek i mnogość dostępnych rozwiązań – najlepszym wydaje się zarejestrowanie własnej domeny oraz wykupienie hostingu. Mimo to stworzenie ładnej i funkcjonalnej strony może sporo kosztować – szczególnie jeśli zatrudnimy wysoko opłacanego specjalistę. Rozwiązaniem pośrednim które sprawdzi się w tym scenariuszu to stworzenie strony w jednym z darmowych kreatorów, wykorzystanie jednego z dostępnych darmowych szablonów lub zakup w niskiej cenie gotowej skórki. Korzystając z takich rozwiązań nie potrzeba żadnych specjalnych umiejętności programistycznych – co sprawia że znikają w przyszłości koszty wprowadzania zmian i poprawek.

8 rad jak wybrać kreator stron dla siebie?

Kreator stron powinien posiadać łatwy w obsłudze interfejs dzięki któreśmy w prosty sposób można stworzyć własną – profesjonalnie wyglądającą stronę.

Kreator powinien posiadać szeroki zasięg szablonów podzielonych na wiele kategorii. To ułatwi wybór tego który pasuje idealnie do zaistniałych potrzeb.

Rozbudowane funkcje dodatkowe – im więcej wtyczek, dodatków oraz modułów do wyboru – tym lepiej dla naszych potrzeb.

Bezpieczeństwo – podwójne logowanie, zabezpieczenie przed spamem czy kody CAPTCHA podczas logowania to absolutne minimum.

Możliwość zakupu oraz podłączenia własnej domeny internetowej – rozwiązuje to m.in. problem ze zbyt długą nazwą.

Kreator stron powinien pozwolić na pobieranie zarówno całego wyglądu jak i poszczególnych jego elementów a także umieszczonej w nim treści na wypadek potrzeby użycia ich w przyszłości.

Kreator powinien umożliwić dostęp do kodu strony, stylów CSS czy tak prozaicznego elementu jak konto FTP przez które wysyłane są pliki.

Brak limitów miesięcznego transferu – nie ma nic gorszego niż nagły wzrost zainteresowania stroną i wyczerpanie limitu np. już na początku miesiąca.

Należy zrozumieć że firmy oferujące tego typu usługi również muszą generować zysk. Stąd też bardzo częstym rozwiązaniem jest umieszczanie reklam na tak stworzonej stronie. Takie rozwiązanie może być w dłuższym okresie czasu kłopotliwe – szczególnie kiedy reklamy są bardzo nachalne bądź konkurują z treścią na naszej stronie. Rozwiązaniem jest wykupienie pakietu premium wyłączającego wszelkie niechciane adnotacje reklamowe. Bardzo często usługa ta jest oferowana w większym pakiecie – w cenie paru złotych dodatkowo otrzymujemy np. zwiększenie ilości miejsca na serwerze. To sprawia że strona stanie się naprawdę profesjonalnym miejscem w sieci dopasowanym do potrzeb odbiorców, czytelników i klientów.

Nie czekaj – czas działa na Twoją niekorzyść. Jeśli nie stworzysz swojej strony – rezygnujesz z potężnej szansy na rozwój.

