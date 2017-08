Jak ważne jest dbanie o baterie smartfonów

Artykuł sponsorowany

Smartfon, podobnie jak każde inne urządzenie bezprzewodowe, pochłania energię w dość drastycznym tempie. Do jego komfortowego użytkowania niezbędna jest wydajna, pojemna bateria, jednak nawet ona z czasem się zużywa. Poniżej prezentujemy kilka przydatnych porad, które z pewnością pomogą wydłużyć życie baterii.

Częste ładowanie

Wielu początkujących użytkowników popełnia błąd, rozładowując akumulator niemal do końca (lub całkowicie do zera), a później ładując ją do poziomu 100 procent. Jest to zabójcze dla żywotności baterii, zwłaszcza jeśli proces ten powtarza się codziennie. Pojemność i stabilność niewłaściwie ładowanego akumulatora konsekwentnie spada, do momentu w którym urządzenie całkowicie odmawia posłuszeństwa.

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest częstsze, krótsze ładowanie i utrzymywanie poziomu energii w przedziale od 40 do 80 procent.

Oryginalne, dedykowane akcesoria

Mimo iż istnieje wiele „uniwersalnych” ładowarek, ich skuteczność nigdy nie dorówna możliwościom urządzeń dedykowanych. Mało tego – niektóre niefirmowe ładowarki mogą wręcz zaszkodzić żywotności baterii! Odpowiednia wartość natężenia prądu jest w przypadku akumulatorów niezwykle ważna – jej wahania są w stanie przegrzać smartfon i trwale go uszkodzić.

Przykładowo,baterie do telefonów Samsung oraz smartfonów tej firmy najlepiej ładować za pomocą dedykowanych urządzeń. Można je kupić w specjalistycznych sklepach jak ten czescisamsung.pl/. Wykorzystywanie ładowarek uniwersalnych nie jest oczywiście zabronione, jednak dobrym pomysłem jest wystrzeganie się tanich, chińskich podróbek.

Uwaga na ciepło!

Zarówno telefon, jak i tablet czy smartfon, są w stanie ocenić poziom energii. Rozwiązanie takie eliminuje ryzyko przegrzania akumulatora, np. w wyniku całonocnego ładowania. Należy jednak pamiętać by dodatkowo nie nagrzewać urządzenia w momencie, gdy pobiera ono prąd. Pokrowce, futerały oraz wszelkiego rodzaju nakrycia, utrudniają smartfonowi oddawanie ciepła co ma destrukcyjny wpływ na wydajność ogniw.

Jeśli zadbamy by urządzenie nie przegrzewało się podczas ładowania, z pewnością będziemy mogli dłużej cieszyć się wydajną baterią.