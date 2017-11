Jak wybrać dobrą agencję reklamową?

Artykuł sponsorowany

Agencja reklamowa odpowiada za kampanię produktów, usług i marek. Wzajemne zaufanie oraz ustalenie szczegółów współpracy jest czasochłonne i może zająć nawet długie miesiące. Uzależnione jest to od złożoności zadania jakie ma zrealizować agencja oraz zaangażowania klienta we współpracę. Czym w takim razie kierować się przy wyborze agencji?

Agencja reklamowa – od czego zacząć

Wchodząc w kontakt z agencją należy uważnie słuchać i analizować komunikaty, które do nas docierają. Przede wszystkim należy sprawdzić doświadczenie i dotychczasowe realizacje agencji (m.in. poprzez informacje w sieci, mediach społecznościowych i skontaktowanie się z firmami, które agencja obsługiwała). Istotna może okazać się także informacja o czasie realizacji zleceń, pracy w trybie zaliczkowym czy o siedzibie firmy. Informacje na temat pracy potencjalnego partnera możemy również znaleźć na portalach specjalistycznych (np. grupa STGU, Klub BrandDesign). Przede wszystkim należy potwierdzić, czy agencja reklamowa zrealizowała projekty, którymi chwali się w portfolio.

Ważną kwestią jest również poruszanie się w widełkach cenowych odpowiadających tym obowiązującym na rynku oraz czy oczekiwane wynagrodzenie odpowiada wielkości realizowanego projektu. Aby to sprawdzić, wystarczy wysłać zapytanie do firm będących na podobnym poziomie rozpoznawalności i posiadających podobne jakościowo realizacje w swoim portfolio. Warto zwrócić uwagę, że niektóre agencje oczekują większych pieniędzy od bardziej rozpoznawalnych marek, pomimo że za tę samą usługę biorą od mniejszego biznesu niższe wynagrodzenie.

Inny istotny element, to komunikacja z pracownikami agencji – czy potrafią słuchać, potrafią powiedzieć nie i dać do zrozumienia, że nasz pomysł nie sprawdzi się w aktualnych warunkach rynkowych? Pracownicy, którzy tylko przytakują naszym pomysłom i wymyślają kreacje w pełni zgodne z naszymi oczekiwaniami, prawdopodobnie bardziej skupieni są na budżecie i korzyściach finansowych dla ich firmy, niż na powodzeniu i zrealizowaniu celów biznesowych naszego projektu.

Agencja reklamowa – na co zwrócić uwagę

Podczas współpracy dobrą praktyką jest zwrócenie uwagi na kilka istotnych elementów, które wyznaczają jakość realizowanych usług i świadczą o profesjonalizmie agencji.

Trzymanie się terminów, to jeden z elementów pozwalających na zbudowanie zaufania i wzajemnego szacunku. Podając datę, zawiązujemy umowę i oczekujemy, że druga strona dotrzyma słowa. Jeśli pojawią się konkretne ramy czasowe, należy ich pilnować, wymagać ich dotrzymania oraz oczekiwać informacji o ewentualnych opóźnieniach. To ponowne nawiązanie do przejrzystej i precyzyjnej komunikacji, dzięki której obie strony mogę w pełni wywiązać się ze swoich obowiązków.

Drugi element to kreatywność. Agencja reklamowa z założenia ma tworzyć wyróżniające się, zapadające w pamięć treści. Jednak nie zawsze co wyróżniające się jest dobre. Niektóre kampanie warto realizować w ogólnie przyjętych ramach, ponieważ właśnie tego oczekują odbiorcy, dlatego bardzo ważne jest, aby wysiłki agencji szły w kierunku, który zadowoli Ciebie, jak i Twoich klientów. Kreatywność powinna obracać się wokół tego co jest marce w danej chwili najbardziej potrzebne i jest to klucz do sukcesu w tym zakresie.

Zaufanie pomiędzy firmami budują eksperci, którzy wykonują swoje zadania z najwyższą starannością i jakością. To pracownicy agencji powinni przekonać Cię twardymi argumentami do słuszności danej strategii. Ważna jest również wymiana wiedzy i doświadczeń (choćby dotyczących analizy konkurencji i grupy docelowej).

Ostatni ważny element to stopień specjalizacji. Poszukujesz agencji, która zrealizuje Twoje projekty kompleksowo, czy skupi się na ich wycinku (np. komunikacji w mediach społecznościowych)? Sprawdź, czy agencja jest zakorzeniona w działaniach dla jednej branży, czy jest otwarta na świeże pomysły i nowe rozwiązania w różnych dziedzinach. Dobrze rozumiana wszechstronność, poparta interesującymi realizacjami, może świadczyć o tym czy znalazłeś wartościowego partnera do działań marketingowych swojej marki.

Współpraca między marką a agencją to bardzo złożony proces opierający się nie tylko na doświadczeniu, ale także zaufaniu i odpowiednio dobranych metodach działania. Oprócz realizacji zadań, równie istotna okazuje się komunikacja i zrozumienie własnych oczekiwań. Wybór odpowiedniej agencji to przede wszystkim wnikliwa obserwacja i porównywanie dostępnych na rynku możliwości współpracy.

Tak jak zdarzają się szczęśliwe, długoletnie małżeństwa, tak samo związek z agencją oparty na dobrej komunikacji i wzajemnym szacunku ma szansę na powodzenie.