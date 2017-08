Jak wybrać odpowiedni internet spośród tłumu ofert?

Artykuł partnera

Wszyscy korzystamy dzisiaj z tzw. mediów, czyli internetu, telefonu i telewizji, bez których nie wyobrażamy sobie codziennego funkcjonowania. Uprzyjemniają nam one zarówno codzienne życie, jak i pomagają w nauce, czy pracy. Na rynku istnieje bardzo dużo możliwości wyboru dostawców. Wyselekcjonowanie najbardziej korzystnego może być procesem długim i męczącym. Z pomocą przychodzą niektóre serwisy internetowe, które stanowią zbiór większości, a nieraz nawet i wszystkich aktualnych i dostępnych ofert.

Dzięki takim stronom, nie musimy samodzielnie przeszukiwać internetu w poszukiwaniu najlepszej oferty, wystarczy wejść na taki serwis i skorzystać z wybranego filtra. Sprawdźmy więc, jak działa strona reprezentująca ten trend – http://panwybierak.pl/

Jakie parametry brać pod uwagę?

Zanim przystąpimy do przeszukiwania ofert, wynotujmy sobie najważniejsze aspekty, które powinny nas interesować przy dokonywaniu wyboru. Szukając najbardziej korzystnej oferty na internet, zwróćmy uwagę czy posiada ona limit transferu. Starajmy wybierać się te, z największym progiem, a najlepiej te, które takiego limitu nie posiadają. Drugi czynnik to prędkość łącza. Jeżeli internet wykorzystujemy nie tylko do przeglądania stron, a np. również do oglądania filmów online, powinniśmy wybierać prędkość nie wolniejszą jak 50 MB/s. Wybierając oferty na telefon, sprawdzajmy jaki jest limit minut na połączenia, zawarty w cenie abonamentu. Coraz więcej operatorów oferuje abonament bez limitu rozmów. Jeżeli interesuje nas telewizja, nakreślmy sobie, co będziemy najczęściej oglądać i na tej podstawie wybierajmy pakiet z odpowiednimi dla nas stacjami.

Jak działa serwis?

Serwis Pan Wybierak pomaga w wyszukiwaniu korzystnych ofert. Skupia on w sobie wiele dostępnych propozycji, które można selekcjonować wg. naszych potrzeb, używając konkretnego filtra.

Wybierz to, co cię interesuje

Na głównym ekranie widnieje okno, w którym dokonujemy wyboru rodzaju usługi, jaka nas interesuje. Możemy wybrać odrębne oferty na telewizję, telefonię i internet. Istnieje jednak również możliwość wybrania pakietów częściowych, np. telewizja + internet lub kompleksowych – telewizja+internet+telefon. Należy również podać adres lokalizacji, w której ma być świadczona usługa. Po wybraniu interesującej nas opcji, klikamy w przycisk „pokaż oferty”, po czym zostaną wyświetlone wszystkie propozycje zgromadzone w serwisie, zgodnie z wybranym filtrem rodzaju usługi.

Zawęzić pole szukania

Kolejnym krokiem będzie zawężenie pola naszych przeszukiwań. Możemy to zrobić korzystając z filtra dotyczącego konkretnego usługodawcy. Jeżeli nie mamy wybranego dostawcy, możemy pozostawić to okno bez zmian, wtedy będziemy mieli dostępne oferty wszystkich firm. Następne okno stwarza możliwość zawężenia wyświetlonych ofert do tych, które nas interesują pod kątem długości trwania umowy. Następne, chyba najbardziej pożądane przez użytkowników, to okno zawierające filtr dotyczący kwoty, jaką będziemy musieli zapłacić za usługę.

Tego typu serwisy stanowią bardzo przydatną pomoc w poszukiwaniu odpowiedniego usługodawcy. Wykonują za nas większość pracy, zwalniając nas z konieczności długotrwałego przeszukiwania internetu w poszukiwaniu idealnej oferty.