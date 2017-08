Jak założyć własną działalność gospodarczą?

Artykuł sponsorowany

Założenie własnej działalności gospodarczej nie jest skomplikowanym procesem. Do sprawnego wystartowania z nowym biznesem potrzebujesz dobrego biznesplanu oraz odpowiedniego wkładu finansowego. Kolejnym krokiem jest rejestracja firmy.

Poniższe vademecum pozwoli ci szybko zrealizować marzenia związane z posiadaniem własnej firmy. A więc do dzieła!

BIZNESPLAN

Cały proces związany z założeniem własnej firmy musisz zacząć od stworzenia indywidualnej koncepcji na biznes. Stworzony biznesplan musisz dokładnie zweryfikować pod każdym kątem. Warto jest zasięgnąć opinii specjalisty. Jego ocena ułatwi ci odpowiednio zmodyfikować ułożony plan. Następnie zastanów się nad formą swojej działalności gospodarczej. Tu masz do wyboru kilka opcji. Możesz założyć działalność jednoosobową, spółkę akcyjną, spółkę osobową lub spółkę z o. o. Każda z powyżej wymienionych form będzie wymagała od ciebie zupełnie innego wkładu finansowego. Kolejnym krokiem, po wybraniu odpowiedniej formy oraz wygenerowaniu potrzebnej sumy na otwarcie firmy, jest rejestracja firmy. W tym celu musisz wypełnić formularz o nazwie CEIDG-1. Tego rodzaju wniosek możesz wypełnić w urzędzie gminy lun online. Druga opcja jest znacznie lepsza – zaoszczędzisz dużo czasu!

URZĘDY I FORMALNOŚCI

Pierwszym etapem administracyjnej drogi związanej z założeniem własnej działalności gospodarczej jest wypełnienie wniosku o nazwie CEIDG-1. Chcąc wypełnić wniosek musisz wejść na stronę www.firma.gov.pl. W formularzu musisz wprowadzić dane dotyczące twojej osoby oraz zakładanej firmy. Formularzu CEIDG-1 zawiera wiele istotnych elementów. Należą do nich: podanie o przyznanie numeru NIP, wniosek o przyznanie odpowiedniej formy opodatkowania firmy, wniosek o nadanie REGONU (dotyczy to tylko przedsiębiorstw, które nie są spółkami jawnymi), podanie numer konta bankowego firmy. Co więcej należy wskazać osoby będące płatnikami składek osób ubezpieczonych. Formularz z takimi danymi należy dostarczyć do właściwego dla twojej działalności urzędu gminy.

KONTO BANKOWE

Zakładając firmę musisz pamiętać o konieczności założenia rachunku bankowego. Wymóg ten odnosi się do większości nowo założonych firm, ponieważ od stycznia 2017 roku wprowadzono warunek tego rodzaju, iż wszelkie transakcje powyżej 15 tysięcy złotych muszą być obligatoryjnie opłacone za pośrednictwem przelewu. W momencie opłacenia danej transakcji gotówką, nie ma możliwości zaliczenia jej do kosztów uzyskanego przychodu. W jednym tylko przypadku istnieje możliwość użycia prywatnego konta bankowego jako konta firmowego. Działanie takie będzie uznane jeśli uprzednio poinformujesz urząd skarbowy i ZUS o swoich zamiarach. Zdarza się i tak, że niektóre banki, w przypadku założenia firmowego rachunku bankowego, wymagają od nas firmowej pieczątki. Pamiętaj zatem o wyrobieniu pieczątki oraz umieszczeniu na niej danych takich jak: nazwa firmy, imię oraz nazwisko właściciela, telefon, faks, adres firmy, NIP oraz REGON. Najlepiej jest założyć konto w banku, który oferuje ci minimalne koszty związane z prowadzeniem rachunku.

URZĄD SKARBOWY

Niezbędnym elementem, podczas zakładania działalności gospodarczej, jest uzyskanie numeru NIP. Co więcej, należy wybrać formę opodatkowania oraz zarejestrować firmę jako podatnika VAT. W celu dokonania tych formalności należy udać się do właściwego urzędu skarbowego. Wspomniany już wcześniej formularz CEIDG-1 jest wnioskiem, który zawiera podanie o nadaniu numeru NIP jak i oświadczenie dotyczące wyboru określonej formy opodatkowania. Rejestracja danej działalności gospodarczej jako podatnika VAT powiązana jest z koniecznością wypełnienia przez nas wniosku VAT-R oraz VAT-5.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

W tym miejscu zostanie ci przydzielony odpowiedni numer REGON. Pamiętaj, iż działalności gospodarcze, które nie zaliczają się do przedsiębiorstw jawnych, dostaną REGON wyłącznie drogą pocztową w przeciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku CEIDG-1. Jeśli jesteś wspólnikiem spółki jawnej to musisz, wraz ze swoimi wspólnikami, zgłosić się do GUS z prośbą o nadanie określonego numeru REGON. Już po złożeniu wniosku RG-1 oraz po przedstawieniu umowy spółki jak i zaświadczeń od wspólników o wpisanie do Ewidencji Działalności Gospodarczej powyższy numer zostanie wskazany automatycznie.

ZUS

Po wypełnieniu winsoku CEIDG-1 koniecznie musisz zgłosić wszystkich płatników składek, zarówno przedsiębiorcy jak i pracowników. Następnie w ciągu 7 dni należy zgłosić do ZUS-u wszystkie ubezpieczone osoby. Tego wszystkiego dokonujemy poprzez wypełnienie formularza ZUA, w którym wpisujemy numer REGON, numer rachunku bankowego, dane osobowe, numer oraz serie dowodu osobistego poszczególnych osób, a także numer wpisu do ewidencji oraz nazwę instytucji, która prowadzi rejestrację. Pamiętaj, że osoby, które pierwszy raz zakładają firmę mają prawo do uzyskania ulg w płaceniu składek ZUS. To samo odnosi się do przedsiębiorców, którzy przez ostatnie 5 lat nie prowadzili żadnej działalności gospodarczej oraz nie świadczyli usług na rzecz swojego byłego pracodawcy. Miej również na uwadze, że jeżeli dany przedsiębiorca jest zatrudniony na cały etat, w jakiejś innej firmie, to musi opłacać jedynie ubezpieczenie zdrowotne.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

Jeśli w swoje firmie zamierzasz zatrudnić pracowników to musisz zgłosić się do PIP oraz sanepidu. Do PIP musisz zgłosić się w ciągu 30 dni od daty założenia firmy, a do sanepidu w ciągu 14 dni. Zakładając sklep spożywczy czy restaurację musisz dodatkowo spełnić wymogi związane z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZEZWOLENIA ORAZ KONCESJE

W niektórych przypadkach musisz uzyskać koncesje, która odnosi się do konkretnego zakresu prowadzonej przez ciebie działalności. Zazwyczaj możesz ją uzyskać na okres od 5 do 50 lat. Udzielana jest przez konkretnego ministra, który zajmuje się danym działem gospodarki. Co więcej, różnego rodzaju zezwolenia są źródłem uprawnień, które są przyznawane konkretnej firmie na wykonywanie jej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Pamiętaj, że zezwolenie nie nadaje twojej firmie nowych praw. Uprawnienia uzyskane w ramach zezwolenia tylko konkretyzują działalność twojej firmy. Co więcej, udzielają ich konkretne organy, tzw. zezwalające, które są określone w poszczególnych ustawach.

KSIĘGOWOŚĆ

Ostatnim etapem jest wybór sposobu prowadzenia księgowości. I tu masz dwie opcje. Po pierwsze, możesz wykupić dostęp do internetowego programu księgowego – jest to najtańszy sposób monitorowania naszych wydatków i przychodów. Po drugie, możesz zgłosić się do specjalisty, który zajmie się twoimi rozliczeniami. Jest to opcja trochę droższa, ale zdecydowanie lepsza i bezpieczniejsza. Twoim zadaniem będzie tylko dostarczanie do biura księgowego odpowiednich dokumentów. O resztę się nie martw – specjalista się wszystkim zajmie! Pamiętaj, aby przed wyborem biura księgowego zapoznać się z opiniami w Internecie. Dzięki temu będziesz miał szansę wybrać osobę o największym doświadczeniu w tej dziedzinie. Wybieraj najlepszych!

JAK SFINANSOWAĆ OTWARCIE FIRMY?

Nie zawsze zgromadzone dotychczas oszczędności wystarczą ci na otworzenie wymarzonej firmy. Jest wyjście z tej sytuacji! Na rynku jest coraz więcej firm oferujących pożyczki pozabankowe dla nowych przedsiębiorców. Jest to bardzo dobre rozwiązanie na zdobycie zewnętrznych źródeł finansowania na potrzeby nowo otwartej działalności. BOSS pożyczka jest platformą, która pozwala szybko i bez zbędnych formalności uzyskać pożyczkę online. O kwotę 10 tysięcy złotych mogą ubiegać się wszystkie osoby planujące otworzyć nową działalność gospodarczą.

BOSS pożyczka ułatwia sposób finansowania potrzeb start-up’ów jak i dla osób pracujących w oparciu o samozatrudnienie. Mogą się o nią ubiegać firmy poszukując dodatkowych źródeł finansowania dla aktualnie prowadzonego biznesu. Największym atutem jest to, iż o tego rodzaju pożyczkę mogą ubiegać się również osoby, które dopiero co zarejestrowały swoją działalność gospodarczą.

MAŁO FORMALNOŚCI

BOSS pożyczka zminimalizowała cały proces wnioskowania. Wszystko odbywa się online – wystarczy kilka kliknięć. Musisz wejść na stronę internetową i wypełnić krótki formularz, w którym wpisujesz dane swoje oraz prowadzonej działalności. Jedynym wymogiem jest konieczność zarejestrowania działalności gospodarczej w Polsce. Nie można również być dłużnikiem w rejestrze BIG.

Pożyczkobiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę w kwocie od 1 000 do 10 000 złotych, a maksymalna ilość rat nie może przekraczać 24. Już po 24 godzinach od otrzymania potwierdzenia podpisania umowy przez pożyczkobiorcę pieniądze znajdą się na koncie firmy.

SAME ZALETY

Krótkoterminowa pożyczka jest idealnym rozwiązaniem w momencie nagłej potrzeby zdobycia większej ilości pieniędzy. W tak zaskakujących sytuacjach nie warto jest ubiegać się o pożyczkę w banku, ponieważ dopełnienie formalności zajmuje wiele czasu. Co więcej, tego rodzaju pożyczka pozabankowa może być jedynym sposobem na pokrycie kosztów związanych z otwarciem nowej działalności gospodarczej.

Nie trać czasu! Szybko wypełniaj wniosek i startuj z nowym biznesem!

Więcej informacji na temat pożyczek można znaleźć na stronie: bosspozyczka.pl

***

BOSS pożyczka to łatwy sposób finansowania potrzeb małych i średnich przedsiębiorców, startup’ów i osób pracujących w oparciu o samozatrudnienie, nawet od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej.

WERONIKA LECHAŃSKA