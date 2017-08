Jak zaoszczędzić kilka groszy na wakacje?

Artykuł sponsorowany

Lato już w pełni. Nie martw się jeśli jeszcze nie zaplanowałeś swoich wakacji. Masz na to czas! Możesz przecież wyjechać we wrześniu lub nawet w październiku – w tym czasie oferty kuszą niskimi cenami. Zastanów się, gdzie najbardziej chciałbyś wyjechać. Pomyśl sobie, że właśnie opalasz się na pięknej plaży we Włoszech i pijesz pysznego schłodzonego drinka. A może wolałbyś wypocząć w Paryżu, gdzie będziesz mógł podziwiać piękne widoki z wieży Eiffla? Czy może być coś piękniejszego? Niezależnie od tego, gdzie chciałbyś spędzić swój urlop, musisz poważnie się zastanów w jaki sposób możesz zaoszczędzić trochę pieniędzy. Poniżej 6 przydatnych wskazówek, które ułatwią ci odłożyć kilka groszy!

POSTANOWIENIA

Postanów sobie, że z każdej wypłaty odłożysz do skarbonki kilka złotych. Pamiętaj, że tu liczy się systematyczność. Nie ważne ile odłożysz. Raz możesz zaoszczędzić 200 zł, a raz aż 500 zł. Najistotniejsze jest to, żebyś trzymał się swojego postanowienia. Musisz przyzwyczaić się do pewnego rodzaju systematyczności, która w przyszłości powinna stać się twoim nawykiem. Dzięki temu zawsze będziesz miał odłożone jakieś pieniądze nawet na spontaniczny weekendowy wypad!

CEL

Konkretnie określony cel ułatwi ci określenie kwoty, która będzie ci potrzebna na wymarzone, egzotyczne wakacje. Tygodniowy wypad na urlop będzie cię kosztował około 2500 złotych. Mając to na uwadze będziesz wiedział ile należy odłożyć każdego tygodnia lub miesiąca.

WYDATKI

Zastanów się ile miesięcznie wydajesz na codzienne wydatki, takie jak opłaty za gaz, telefon, ogrzewanie czy zakupy spożywcze. Najlepiej zrób sobie listę i wszystko dokładnie wypisz. Nie wydawaj pieniędzy w drogich knajpach. Za lunch średnio zapłacisz 35zł. Za taką samą kwotę będziesz mógł przygotować w domu posiłki na kilka dni. Pod koniec każdego miesiąca zajrzyj do swojej listy i porównaj ją z poprzednim miesiącem. Dzięki temu twoje fundusze będą pod stałą kontrolą. Tylko w taki sposób będziesz mógł skutecznie oszczędzić sporą ilość kasy!

BUDŻET

Pamiętaj, że nie możesz popadać ze skrajności w skrajność. To, że zamierzasz w danym okresie oszczędzać nie oznacza, że nie będziesz mógł nigdzie wychodzić. Wystarczy, że ograniczysz swoje wyjścia. Pamiętaj, że różnego rodzaju kina czy restauracje w określone dni oferują specjalne promocje dzięki, którym nie będziesz musiał rezygnować z przyjemności, ponieważ znacznie mniej wydasz.

Wykorzystaj piękne słoneczne dni. Zacznij jeździć do pracy rowerem lub chodź do niej na pieszo. Pozwoli ci to zaoszczędzić nie tylko czas, ale również pieniądze.

TECHNOLOGIE ZAWSZE POMOCNE

W dzisiejszych czasach, w dobie super nowoczesnych technologii, istnieje bardzo wiele aplikacji, które są pomocne w oszczędzaniu jak i planowaniu wydatków. Prawie każdy sklep oferuje swoim klientom bezpłatne aplikacje dzięki którym możesz stale śledzić aktualne promocje. Korzystanie z tego rodzaju programów umożliwi ci znalezienie najlepszych ofert dzięki którym twój portfel nie ucierpi a skarbonka zyska. Miej na uwadze to, że przy planowaniu wakacyjnego budżetu każdy grosz na znaczenie.

MINI POŻYCZKA

Mikrorata.pl doskonale rozumie, że nie zawsze dotychczas zgromadzone oszczędności wystarczą ci na zrealizowanie planów związanych z wymarzonymi wakacjami. Czasami może zdarzyć się tak, że będziesz potrzebował małego wsparcia z zewnątrz. Mikrorata.pl przychodzi ci z pomocą! Jest to krótkoterminowa opcja finansowa, która szybko i bez zbędnych formalności pozwoli ci zgromadzić kasę na wakacje. Cały proces przebiega online. Nie zastanawiaj się i wypełniaj wniosek o uzyskanie pożyczki! Jest to najlepsze rozwiązanie, gdy zgromadzane dotychczas oszczędności nie wystarczą ci na zrealizowanie planów o wymarzonym wypoczynku!

Więcej informacji na temat pożyczek można znaleźć na stronie: https://mikrorata.pl/

***

Mikrorata.pl to platforma umożliwiająca uzyskiwanie krótkoterminowych pożyczek online na przejrzystych zasadach. Łączy ze sobą korzyści oferty bankowej i dostępnych powszechnie szybkich pożyczek. Formalności ograniczone są do minimum: wystarczy dowód, konto osobiste oraz numer telefonu.

WERONIKA LECHAŃSKA