Jak zwiększyć skuteczność sprzedaży na Allegro?

Serwis aukcyjny Allegro.pl jest najpopularniejszym tego typu w Polsce. Jego pozycji nie zaszkodziło pojawienie się zagranicznej konkurencji, nawet w postaci serwisu Ebay, który bije rekordy w zakresie liczby aukcji i użytkowników w USA czy w Zachodniej Europie. Dlaczego jednak niektóre aukcje mają powodzenie, a inne są ignorowane przez potencjalnych klientów? Jak to zmienić i zwiększyć skuteczność sprzedaży?

Konwersja sprzedaży

O skuteczności aukcji na Allegro świadczy to, ilu klientów rzeczywiście dokonuje zakupu po wejściu na stronę z aukcją. Niestety, w większości przypadków aż 98 proc. potencjalnych kupujących, zainteresowanych danym przedmiotem czy usługą oferowaną w serwisie, zamyka stronę aukcji i nigdy już do niej nie wraca.

Konwersję sprzedaży można zwiększyć za pomocą odpowiedniej kampanii reklamowej. Najbardziej wydajnym i opłacalnym sposobem na to będzie retargeting, czyli zmiana kierunku, w którym wysyłana jest informacja marketingowa o aukcji. Remarketing Allegro pozwala w prosty stosunkowo sposób przechwycić osoby, które widziały aukcję na Allegro, ale z różnych powodów z niej zrezygnowały.

Retargeting rozpoczyna się od analizy i segmentacji produktów i usług oferowanych przez sprzedającego, wraz z oznaczeniem profili osób zainteresowanych nimi. Na przykład masaż Warszawa centrum jako usługa oferowana za pośrednictwem serwisu aukcyjnego będzie interesował nie tylko mieszkańców Warszawy, ale i turystów czy biznesmenów przyjeżdżających do stolicy w różnym celu. Dlatego kierowanie takiej oferty wyłącznie do Warszawiaków jest niepotrzebnym zawężaniem grupy docelowej odbiorców.

Reklama aukcji na innych stronach internetowych

Istnieją sposoby skutecznej reklamy aukcji internetowych, kierowanej do osób interesujących się nimi już wcześniej. Remarketing w tym przypadku polega na wklejeniu w edytorze HTML szablonu aukcji odpowiedniego kodu, który oznacza osoby odwiedzające aukcje na Allegro. Wystarczy, aby taka osoba weszła później na Facebooka, czy inne strony internetowe znajdujące się w sieci reklamowej Google, aby niemalże na każdym kroku widziała reklamę produktów oferowanych na aukcji. Działania remarketingowe mają na celu zwiększenie zaangażowania internauty do powrotu do wcześniej odwiedzanej aukcji w celu dokonania zakupu produktu.

Co więcej, reklamy przypominające o aukcji sprzedającego mogą dotyczyć nie tylko tego produktu, który wcześniej oglądał użytkownik, ale i produktów pokrewnych. Na przykład, jeśli na aukcji sprzedawana była męska koszula wizytowa, w ramach remarketingu na innych stronach internetowych czy w serwisie społecznościowym klient ujrzy reklamę aukcji z pasującymi do koszuli spinkami do mankietów lub z krawatem czy muszką. Zachętą do dokonania zakupu dwóch produktów, zamiast jednego na aukcji internetowej Allegro tego samego sprzedającego, może być to, że zaoszczędzi on na jednej przesyłce. Dzięki tak skutecznej promocji aukcji na Allegro oraz odpowiednio prowadzonych działaniom remarketingowym na pewno w dłuższej perspektywie czasu znacząco zwiększy się wolumen i wartość sprzedaży produktów i usług sprzedającego.