Jaki tablet dla dziecka?

Najbardziej nowoczesne urządzenia są używane nie tylko przez młodzież i dorosłych, ale także przez dzieci. To nic złego, że one również chcą sięgać po tego rodzaju rozrywkę. To świetna alternatywa dla tradycyjnych zabaw.

Chcesz kupić dziecku tablet? Pamiętaj, że może on służyć nie tylko do rozrywki. Dzięki popularnym aplikacjom korzystanie z tego urządzenia, to także sposób na naukę, na przykład języków obcych czy liczenia. Połączenie edukacji z zabawą daje świetne efekty. Specjalne tablety dla dzieci to wspaniały pomysł na prezent. Nie zwlekaj, sprawdź, które modele tych gadżetów są warte uwagi, ile może kosztować takie urządzenie. Przyjrzyj się także parametrom, które świadczą o jakości tabletu.

Tablety przeznaczone dla dzieci – co je wyróżnia?

Wybierając urządzenie tego rodzaju, pod uwagę należy wziąć wiek dziecka. Nie chodzi jedynie o możliwości tabletu, ale także o to, jak wygląda. Urządzenia przeznaczone dla mniejszych dzieci są zazwyczaj kolorowe, a ich obudowy mają wyjątkowe kształty. Jeśli twoja pociecha jest nieco starsza, z pewnością lepiej, jeśli wybierzesz bardziej klasyczny design.

Ważnym aspektem urządzenia przeznaczonego dla dziecka jest trwałość. Tablety, które cechują się wytrzymałością to zdecydowanie lepsze rozwiązanie dla malucha. Świetnie, jeśli urządzenie zostało skonstruowane tak, że poradzi sobie z upadkami. Zapewnić to może amortyzacja wynikająca z gumowych wstawek w obudowie. Przyda się także wodoodporność w razie zalania tabletu.

Jeśli wybierzesz urządzenie przeznaczone specjalnie dla dzieci, musisz być przygotowany na to, że nie zrobisz na takim tablecie zbyt wiele. Natomiast, dużą zaletą jest, że dziecko może bawić się tym gadżetem samodzielnie. Przy tradycyjnych tabletach konieczny jest nadzór rodzica.

Dostępne na rynku modele tabletów przeznaczonych dla dzieci

Jeśli interesują cię tablety, które są zdecydowanie bardziej zabawką niż urządzeniem, to sprawdź model Vtech Tablet Przedszkolaka. Gadżet kosztuje nieco ponad 100 złotych. Dzięki załączonemu rysikowi, maluch będzie miał okazję nauczyć się pisania małych oraz dużych liter, a także cyfr. Zabawka ma interaktywny ekran. Producent zadbał także o zagadki i animacje, które sprawią, że czas spędzony z takim tabletem będzie dla dziecka bardzo przyjemny.

Nieco droższym, a zarazem bardziej rozwiniętym urządzeniem jest OVERMAX MAGICTAB . Znajdziesz go za mniej niż 400 złotych. Producent zadbał nie tylko o naukę cyfr i liter, ale także o bibliotekę, w której znajdują się multimedialne bajki. Audiobooki to świetny sposób na poznanie nowych historii i rozwijanie wyobraźni malucha. Istotną funkcją tego modelu jest rozbudowana aplikacja rysowania. Można w niej nie tylko tworzyć rysunki, ale także malować przygotowane przez producenta kolorowanki. W urządzeniu znajdują się także kalkulator oraz dyktafon. Model ten skonstruowany został tak, żeby nie ślizgał się w dłoniach dziecka, co zmniejsza ryzyko upadku.

BLOW KidsTAB to propozycja za mniej niż 300 złotych. Producent zapewnił trwałą obudowę. Silikonowe wykończenie chroni przed upadkiem z rąk. Poza tym, stanowi bardzo dobrą amortyzację, gdyby jednak zdarzył się wypadek. Model posiada dostęp do sklepu Google Play, a tym samym do ogromnej liczby aplikacji i gier, które sprawdzą się dla dziecka. Do tabletu można podłączyć słuchawki.

OVERMAX EDUTAB PLAY to zestaw składający się nie tylko z tabletu, ale także myszki, słuchawek, rysika i klawiatury. Producent zapewnia, że urządzenie ma wydajną baterię, co pozwala na długie korzystanie bez ładowania – niezwykle przydatne w czasie kilkugodzinnych podróży z dzieckiem. Aplikacje, które dostosowane są do tego modelu dają szansę na naukę języka obcego. Dzięki dostępowi do sklepu Google Play oraz systemowi Android, OVERMAX EDUTAB PLAY pozwala na czytanie książek w przeznaczonym do tego programie. Jako rodzic będziesz mieć możliwość blokowania poszczególnych stron internetowych. Możesz także ustalić, ile czasu dziecko spędza przy tablecie. Złącze USB pozwala podłączyć do urządzenia, na przykład pendrive.

Na rynku dostępnych jest wiele modeli tabletów, które świetnie sprawdzą się jako gadżet dla dziecka. Niewątpliwie jest to zabawka, o której marzy większość maluchów. Daje szansę na wiele godzin przyjemnej zabawy, ale także na naukę. Edukacja poprzez gry, kolorowe aplikacje i bajki to sposób na szybsze zapamiętanie istotnych informacji. Jako rodzic, masz szansę w wielu modelach decydować o tym, ile czasu dziecko spędzi na zabawie z urządzeniem. Istnieją tablety, w których będziesz mógł sprawdzić, czym zajmowała się twoja pociecha. Pamiętaj o wybraniu modelu, który został skonstruowany w bezpieczny sposób. Silikonowe wykończenia to prosta metoda na uniknięcie problemów z mechanicznymi uszkodzeniami wywołanymi upadkiem urządzenia. Jeśli nie masz pomysłu na prezent dla dziecka, to powinieneś poszukać wśród tabletów. Na rynku są dostępne urządzenia tego rodzaju w niemal każdym przedziale cenowym.

