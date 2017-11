Jakie branże powinny korzystać z email marketingu?

Artykuł sponsorowany

Email marketing w rękach sprawnego marketera to niezwykle skuteczna broń. Sprawdź, w jakich branżach najlepiej się sprawdza i zacznij korzystać z niego już dzisiaj!

Mailing – dlaczego jest świetnym narzędziem dla biznesu?

Piszesz bloga i chcesz zdobyć nowych czytelników. Prowadzisz agencję kreatywną i szukasz klientów biznesowych. A może prowadzisz sklep e-commerce i oferujesz swoje produkty online? W każdym z tych przypadków powinieneś sięgnąć po email marketing.

Dlaczego? Otóż, odpowiedź jest prosta: współcześnie niemalże wszystkich klientów znajdziesz w internecie. Temu chyba nikt nie zaprzeczy? Każdy spędza tu bardzo dużo wolnego czasu, często zaglądamy do sieci też w czasie pracy.

Trzeba więc sprawić, aby Twoi potencjalni klienci w tym środowisku spotkali Ciebie – natknęli się na produkt, stronę lub reklamę. Niestety, tu pojawiają się schody: polscy internauci słyną ze stosowania AdBlocka, artykuły sponsorowane ich rzadko interesują, a wykupując baner reklamowy jesteś tylko jednym z wielu.

Intymnej więzi z potencjalnym klientem nie stworzysz za pomocą reklamy na portalu – musisz przemówić wprost do swojego odbiorcy. Musisz trafić właśnie do niego, a kanał mailingowy jest do tego wprost stworzony!

Czy email marketing prowadzi się tak samo, niezależnie od branży?

Musisz jednak pamiętać o tym, że mimo że wszyscy klienci są w internecie, to każdy jest zupełnie inny. Inaczej będzie wyglądał e-mail marketing dla sklepu internetowego, a inaczej dla blogera – bo inne będą cele.

Pierwszy aspekt – istota email marketingu w ogóle. Owszem, jest to świetne narzędzie. Ale nie we wszystkich branżach jest tak samo ważne. Podpowiadamy: im bardziej internetowy jest Twój biznes, tym większy nacisk musisz stawiać na mailingi.

Drugi aspekt – budowa bazy mailingowej. Miejsca zdobywania nowych odbiorców będą różne, w zależności od charakteru i natury Twojej działalności. Jeśli prowadzisz sklep e-commerce, prawdopodobnie subskrybenci będą zapisywać się do newslettera poprzez formularz na stronie. Jeśli działasz offline, możesz robić to za pomocą papierowych formularzy lub przez nowoczesne narzędzia typu FreshForm.

Trzeci aspekt – treść e-mailingu. Czego innego oczekują klienci e-sklepów, a czego innego fani blogerów. Inaczej zwracasz się do swoich fanów, a zupełnie inaczej w kontaktach B2B.

Twoi klienci na Ciebie czekają, nawet jeśli jeszcze o tym nie wiedzą. Powiedz im o tym – za pomocą email marketingu!