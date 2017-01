Jesteś operatorem kablowym lub ISP? Sprawdź jak zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku!

Artykuł partnera

Z roku na rok rośnie konkurencja w usługach ISP. W związku z dynamicznym rozwojem technologii, klienci oczekują coraz to nowszych rozwiązań, które zapewnią im dostęp do najlepszych ofert. Masz wrażenie, że tracisz odbiorców? A może chcesz pozyskać tych niezdecydowanych i bardziej wymagających? W najnowszym wpisie przedstawiamy kilka rozwiązań, które sprawią, że zwiększysz swoją atrakcyjność na rynku.

Internet światłowodowy

Każdy zainteresowany wie, że internet światłowodowy to przyszłość, a coraz więcej klientów doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Chcesz osiągnąć sukces? W Twojej ofercie nie może zabraknąć więc sieci argumentów wykorzystujących zalety technologii światłowodowej. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – nie dość, że jest łatwa w instalacji, oparta o mniejszą ilość urządzeń aktywnych jak to ma miejsce w technologii kablowej to jeszcze zapewnia użytkownikom nieograniczony dostęp do informacji. Dla porównania, prędkość wysyłania danych w łączach bezprzewodowych sieci komórkowych wynosi maksymalnie 150 Mb/s. Posiadacze internetu światłowodowego mogą przekazywać je z prędkością już nawet 1000 Mb/s, a w najbliższym czasie liczba ta może jeszcze wzrosnąć! Nie ma się więc co dziwić, że coraz więcej odbiorców zaczyna interesować się tym rozwiązaniem.

Telewizja światłowodowa

Nie tylko internet z wykorzystaniem światłowodów cieszy się popularnością. Hitem ostatnich kilku miesięcy jest telewizja światłowodowa. W czym tkwi sekret Telewizji Światłowodowej? Przede wszystkim w wysokiej jakości obrazie Full HD i stabilności transferu. Do tego odbiorcy mają dostęp do najnowszych technologii, niezakłóconego sygnału pobieranego od nadawców w ramach eCDN (dosył kontentu TV), czy możliwość korzystania z telewizji na urządzeniach mobilnych, np. tabletach czy laptopach. Dużym atutem Telewizji Światłowodowej jest ogromny wybór kanałów (ponad 250, z czego blisko 100 w jakości HD!), ale też odporność na wszelkiego rodzaju zakłócenia.

Nowoczesne dekodery

Wiele klientów zapytanych o to, co najbardziej denerwuje ich w usługach telewizyjnych odpowiada – awaryjne dekodery. A Ty nie chcesz przecież zniechęcić potencjalnych użytkowników, prawda? W takim razie koniecznie zrezygnuj z przestarzałego sprzętu i nawiąż współpracę z firmą, która zapewni Tobie (i Twoim odbiorcom) dostęp do najnowocześniejszych dekoderów. Nowoczesnych, czyli jakich? Na przykład takich, które mają wbudowany middleware, indywidualne listy kanałów, opcję przypominania o audycjach, domową nagrywarkę oraz Catchup TV a to wszystko zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem poprzez Marlin DRM.

Źródło: Evio Polska