Kantory online – czy to się opłaca?

Kantory online to udogodnienie na miarę XXI wieku. Z roku na rok stają się coraz popularniejsze, bo oferują nie tylko wygodę korzystania, ale i rozwiązania dostosowane dla każdego klienta.

Kantory online rosną w siłę. Nie powinno dziwić to nikogo – w czasach, gdy posiadamy 24-godzinny dostęp do Internetu, nie zadowolimy się sztywnymi godzinami otwarcia kantorów stacjonarnych. Pragniemy mieć do nich dostęp o każdej porze dnia i nocy. Mobilność i elastyczność przemawia za naszymi codziennymi wyborami, stąd zainteresowanie kantorami online. Jakie inne korzyści wynikają z wyboru kantorów online?

Oszczędność i dostosowanie do potrzeb klienta

Kantory online to nie tylko wspomniana wcześniej wygoda i elastyczność, ale także oszczędności! Kantor internetowy Fritz Exchange zapewnia konkurencyjne spready, co przekłada się na mniejsze lub większe oszczędności – w zależności od kwoty transakcji. Dla porównania – spready w kantorach online wynoszą zazwyczaj kilka groszy, a w bankach i kantorach stacjonarnych nawet kilkadziesiąt. Łatwo wydedukować, że przy większych transakcjach możemy stracić naprawdę wiele.

Kantory online to tanie spready, ale także programy lojalnościowe, które dbają o stałych klientów. Internetowy kantor Fritz Exchange zapewnia dodatkowe korzyści dla firm. Dzięki temu istnieje możliwość negocjacji ceny kursów! Stąd prosty wniosek — im częściej dokonujemy wymian, tym więcej możemy wynegocjować.

Łatwość obsługi

Fritz Exchange to kantor zapewniający łatwość obsługi. Poruszanie się na stronie jest intuicyjne, a podstawowym wymogiem, jaki musimy spełnić, by dokonać pierwszej transakcji to posiadanie konta walutowego i złotówkowego. Kolejnym krok to wybranie waluty i przystąpienie do zakupu. Co ważne, kantor Fritz Exchange realizuje 90% transakcji raptem w 15 minut!

Pomoc techniczna

Jedną z wątpliwości pojawiających się przy korzystaniu z kantorów online jest rzekomy brak obsługi. Boimy się, że w razie problemów i wątpliwości będziemy pozostawieni sami sobie. Nic bardziej mylnego. Kantor Fritz Exchange zatrudnia, aż trzy grupy ekspertów do obsługi klientów. Pierwszą z nich są dealerzy walutowi, którzy mają najświeższe informacje na temat sytuacji rynkowej, drugą pracownicy biura obsługi klienta, oraz doradcy ds. rynków finansowych.

Przed kantorami online maluje się świetlana przyszłość. Łączą one w sobie wszystko, czego potrzebuje współczesny klient: dostęp 24/h na dobę, dedykowane rozwiązania, pomoc techniczną oraz znaczne oszczędności na transakcjach. Czego chcieć więcej?