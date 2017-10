Kasa fiskalna czy drukarka fiskalna?

Artykuł sponsorowany

Kiedy zaczynamy prowadzić działalność gospodarczą musimy pamiętać, aby zakupić kasę lub drukarkę fiskalną.

Różnią się one tym, że drukarki fiskalne muszą być dodatkowo podłączone do komputera, ale dodatkowo rejestrują wszelkie sprzedaże dokonywane w naszej firmie oraz zapisują wszystko w specjalnych plikach, które utworzymy na komputerze. Takie rozwiązanie pomaga, kiedy potrzebujemy drukować wszelkie dokumenty, a zwykły paragon z kasy fiskalnej drukowany jest automatycznie.

Dlaczego warto posiadać różne terminale płatnicze?

Zawsze kiedy decydujemy się na prowadzenie działalności biznesowej będzie nam potrzebna przynajmniej kasa fiskalna, chyba że będziemy sprzedawać tylko produkty przez internet, wtedy nie jest wymagana.

Różnego rodzaju terminale płatnicze są coraz bardziej potrzebne, gdyż wiele osób odchodzi od standardowego płacenia gotówką i woli do dokonania zakupu użyć swojej karty płatniczej.

Dodatkowo podłączenie dobrej drukarki fiskalnej umożliwia nam wydrukowanie szybko faktury, kiedy nasz klient tego potrzebuje i jest to niezbędne, gdy prowadzimy sprzedaż biznes to biznes. W większości zakupów dokonywanych przez inną firmę będzie potrzebne wystawienie faktury i właśnie wtedy używamy drukarki fiskalnej, która jest niezastąpiona w takich sytuacjach.

Decydując się na dobrą drukarkę fiskalną będziemy potrzebować dodatkowo komputera. Jeśli nie wiemy jak samodzielnie wszystko podłączyć, to w takiej sytuacji warto zapytać sklep, w którym dokonujemy zakupu czy możliwa jest także pomoc obsługi informatycznej, która wszystko nam odpowiednio podłączy, a w razie jakichkolwiek problemów będziemy mogli liczyć na obsługę IT, która wyśle do nas doświadczonego specjalistę, który szybko upora się ze wszystkimi problemami.

Kiedy będziemy prowadzić sprzedaż na wagę, to bardzo dobrym rozwiązaniem są nowoczesne wagi sklepowe, które są odpowiednio zintegrowane z kasą fiskalną czy drukarką fiskalną i bez problemu szybko będziemy mogli wydrukować rachunek czy też na nawet fakturę Vat. Takie rozwiązania ułatwiają i usprawniają pracę naszych pracowników, dzięki czemu mogą oni pracować o wiele wydajniej.