Kod skuteczności, czyli o zwinnym podejściu do zarządzania projektami IT

Artykuł sponsorowany

Kto powiedział, że w ośrodku narciarskim można tylko szaleć na stoku? W 2001 roku w Snowbird w USA grupa programistów wizjonerów, zmęczonych status quo w branży IT, stworzyła manifest AGILE, po polsku nazywany Manifestem Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania. Dlaczego warto być zwinnym, nie tylko na nartach, ale i w IT?

Sprawna komunikacja i szybka reakcja

Pierwszym pytaniem, które warto sobie zadać, podejmując się realizacji wszelkich zadań dla klienta – i to nie tylko w IT – jest: „czy skoro mogę działać szybciej i efektywniej, to co mnie przed tym powstrzymuje?”. Jeśli nikt ci przystępnie nie wytłumaczył, dlaczego czasami procesy i narzędzia powinny zejść na drugi plan, a na pierwszym lepiej postawić ludzi i interakcje z nimi lub że lepiej, by program rzeczywiście działał, a nie tylko był obszernie udokumentowany, to możesz teraz to nadrobić. A jeśli zgadzasz się, że podstawą każdego projektu powinien być dialog między klientem a działem IT, a sztywne trzymanie się planu musi ustąpić szybkiemu działaniu w świetle zachodzących zmian – ponad wszelką wątpliwość skorzystasz, wybierając szkolenie w zakresie AGILE.

Scrum, czyli sprint zamiast maratonu

Najpopularniejszym frameworkiem procesowym bazującym na idei zwinnych metod jest Scrum. Dlaczego jest tak popularny? Ponieważ działa! Otóż tę ścieżkę wybierają wszyscy ci, którym zależy na szybkim wykryciu błędów i wprowadzeniu poprawek, oraz zwolennicy działania iteracyjnego – dzięki czemu projekt zostaje podzielony na łatwe do okiełznania sprinty, co m.in. pozwala wcześnie rozpocząć fazę testów na użytkownikach. Pomyśl, czy budując dom, wolałbyś odebrać gotowy produkt od ekipy po roku ich pracy, czy jednak lepiej zrobiłbyś, odwiedzając co jakiś czas plac budowy? Odpowiedź jest chyba prosta… Chcesz wiedzieć, jak skutecznie wdrożyć Scrum w swojej organizacji, działać szybciej oraz sprawnie przeprowadzać wszystkie etapy projektu – od inicjacji po wydanie? Zostań Scrum Masterem! Poznasz pryncypia i aspekty Scrum, role podstawowe pełnione w projektach oraz typowe problemy, które można napotkać podczas pracy.

Nie wyważaj otwartych drzwi – poznaj ITIL

Co łączy marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych, Barclays Bank i British Airways? Z pewnością można by znaleźć wiele podobieństw, ale mowa tu o podejściu do IT. W każdym z tych miejsc procesy związane z przetwarzaniem informacji muszą być na bieżąco oceniane i usprawniane, a to wymaga jakichś ram działania. Dlatego też powstał kodeks postępowania dla działów IT – ITIL, czyli Information Technology Infrastructure Library. Wprowadzony przez administrację rządową Wielkiej Brytanii w 1989 roku i nieustannie usprawniany ITIL jest uznanym na całym świecie zbiorem najlepszych praktyk w szeroko pojętych usługach IT. Firmy, które wdrożyły te standardy do codziennej pracy, wkroczyły na ścieżkę rozwoju, z której nie ma już powrotu. Widzisz miejsce dla siebie w czołówce? Zgłoś się na szkolenie i dołącz do światowej elity IT! Dowiesz się, jak spełniać, a nawet wyprzedzać oczekiwania klienta, zgłębisz cykl życia usług oraz poznasz doświadczenia, jakie z ITIL mają praktycy zarządzania usługami IT.