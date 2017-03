Kolejny przeciek ukazuje Samsunga Galaxy S8 w jego pełnej krasie

Aktualnie w Barcelonie odbywają się targi Mobile World Congress, na których swoje nowe modele sprzętów elektronicznych prezentują najwięksi na świecie producenci. Są one też dla nich doskonałą okazją do zaprezentowania między innymi nowych modeli flagowych swoich smartfonów i jak wiadomo większość producentów i w tym roku z tej okazji skorzystało, lecz od jakiegoś czasu wiadomo było też, że nie skorzysta z niej Samsung i nie zaprezentuje na targach nowego modelu Galaxy S8. To nie oznacza jednak, że wcale nie zobaczymy nowego smartfona.

Z nowego przecieku od Evana Blassa można dowiedzieć się dokładniej, jak będzie wyglądał nowy flagowiec Samsunga. Zdjęcie, które wygląda jak przygotowane dla prasy pokazuje, pokazuje Galaxy S8 w jego pełnej chwale. Jest ekran, zakrzywiony od krawędzi do krawędzi, brak fizycznego przycisku pod wyświetlaczem oraz kamery i czujniki na górze. Obrazek potwierdza wcześniejsze doniesienia na temat wyglądu telefonu.

Parę słów o parametrach

Jeśli chodzi o specyfikacje, Galaxy S8 pojawi się w dwóch wersjach, różniących się od siebie m.in. wielkością ekranu. Większy z dwójki, S8 plus ma mieć wyświetlacz QuadHD+ Super AMOLED, wielkości 6,2 cala. Drugi będzie nieco mniejszy – 5,8 cala. Oba modele będą posiadały zakrzywiony ekran, oraz będą napędzane przez procesory Exynos 8895 i Qualcomm Snapdragon 835.

Informacja co prawda nie pochodzi z oficjalnego źródła, lecz na oficjalne szczegóły nie trzeba będzie długo czekać, gdyż ceremonia związana z prezentacją nowego Samsunga Galaxy S8 spodziewana jest na dzień 29. marca.