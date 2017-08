Koszty druku lecą w dół – z korzyścią dla (prawie) wszystkich

Artykuł sponsorowany

Na rynku zamienników do drukarek pojawiły się nowe marki. Wypuszczają tusze i tonery dostępne w bardzo przystępnych cenach, o wiele niższych od cen oryginalnych wkładów.

W rezultacie konsumenci prywatni oraz firmy mogą skutecznie ograniczyć koszty drukowania. Na tych zmianach skorzystają prawie wszyscy. Urażeni mogą się poczuć producenci droższych zamienników i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Konkurencja na rynku rośnie, ale droższe materiały eksploatacyjne nadal są potrzebne. Z tańszych tuszów i tonerów zapewne nie będą mogli skorzystać graficy i fotografowie. Poza tym, nie wszystkie oryginalne wkłady doczekały się swoich zamienników. Tanie zamienniki są dedykowane dla niektórych popularnych urządzeń, w tym do drukarek atramentowych i laserowych HP (m.in. HP Deskjet, HP LaserJet Pro), a także drukarek laserowych Samsung M i drukarek atramentowych Epson Stylus Office, Stylus S i Stylus SX. Może to przełożyć się na większe zainteresowanie tymi urządzeniami na rynku.

Niska cena, wyższa sprzedaż

Zyski producentów tańszych zamienników niekoniecznie będą niższe niż wpływy ze sprzedaży oryginalnych materiałów drukujących i alternatywnych, zamiennych tuszów i tonerów dostępnych w wyższej cenie. Klienci są skłonni do wyboru produktów w niższej cenie. Producent osiągnie dobre wyniki finansowe mimo sugerowanej niskiej ceny detalicznej, bo sprzeda więcej swoich produktów.

Niska cena zwykle decyduje o wyborze, jeżeli kupującym jest klient drukujący okazjonalnie, albo potrzebuje drukować treści wyłącznie tekstowe i jedynie czasami graficzne, a za razem nie ma potrzeby uzyskania najwyższej jakości, takiej jak w przypadku profesjonalnych map czy też zdjęć. Kryterium najniższej ceny kierują się również firmy potrzebujące drukować dużo i ekonomicznie. Najczęściej są to dokumenty, które nie muszą charakteryzować najwyższą jakością.

Skorzystają głównie mikroprzedsiębiorcy

Rynek usług związanych z wydrukami obejmuje między innymi punkty ksero rozmieszczone często w okolicach dworców kolejowych i uczelni wyższych. Koszty prowadzenia takich działalności mogą znaczne spaść za sprawą pojawienia się na rynku zamienników w znacznie niższych cenach. Wybór tanich wkładów w takich punktach sprawdzi się idealnie o ile klienci nie oczekują najwyższej jakości. Tanie tonery świetnie zastąpią te droższe gdy kserowane są głownie materiały tekstowe. Drukowanie plakatów, wizytówek, zdjęć itp. wymaga jednak oryginalnych tuszów i tonerów, które są optymalnie dostosowane do parametrów drukarki i pozwalają wykorzystać jej maksymalny potencjał.

Cena zależy nie tylko od jakości

Na cenę produktu w sklepie składa się nie tylko sposób produkcji i rodzaj wykorzystanych środków, składające się w sumie na jakość zamiennika. Niemałe znaczenie ma również marża sklepu oferującego produkt. Można zauważyć, że zamienniki sprzedawane w sklepie internetowym producenta, są znacznie tańsze od innych zamiennych materiałów eksploatacyjnych proponowanych w tym samym sklepie. Jako przykład można wskazać sklep internetowy Inkhouse.pl, którego oferta obejmuje tusze i tonery marek HP, Canon, Epson i Samsung, ich zamienniki od marki TB Print oraz tusze i tonery autorskiej, polskiej marki – Inkhouse. Różnica w cenie występuje także gdy porównamy ofertę sklepu stacjonarnego i online – zazwyczaj tusze i tonery oferowane online są nieco tańsze.

Poza tym, sklepy internetowe mogą sobie pozwolić na akcje promocyjne, bo koszty ich prowadzenia są niższe w porównaniu ze stacjonarnymi punktami sprzedaży (np. zestaw tuszów Inkhouse HP 301XL dla wybranych modeli HP Deskjet dostępnych w obniżonej cenie w porównaniu z zakupem ich osobno). Niemałe znaczenie ma także miejsce produkcji – tusze i tonery produkowane w Polsce są tańsze, bo w cenę nie wlicza się kosztów importu (tj. kosztów przewozu, opłat celnych, cła, kosztów przechowywania itd.).

Cena spada, a wydajność nie

Zmniejszenie kosztów drukowania przez przedsiębiorców i konsumentów nie byłoby możliwe, gdyby tanie zamienniki miały niską wydajność. Tymczasem niektóre nowe marki proponują tusze i tonery pozwalające na wydrukowanie tyle samo stron, co oryginalne wkłady. Nie trzeba daleko szukać, żeby wskazać na przykład. Toner HP 83A do popularnych modeli drukarki HP LaserJet Pro pozwala na wydrukowanie 1500 stron. Jego zamiennik Inkhouse jest kilkakrotnie tańszy, ale ma taką samą wydajność.

To nie przekręt – to technologia

Znaczne zmniejszenie kosztów produkcji jest możliwe nie tylko z uwagi na sprzedaż tuszów i tonerów produkowanych w kraju, we własnym sklepie online, jak to ma miejsce na przykładzie polskiej marki Inkhouse. Pojawiły się nowe technologie umożliwiające zmniejszenie kosztów produkcji przy zachowaniu odpowiedniej jakości, która determinuje wydajność materiałów eksploatacyjnych. Na zakończenie warto dodać, że obok całkowicie nowych tuszów i tonerów są dostępne także regenerowane wkłady (m.in. tonery regenerowane z nowym OPC – z oryginału zostaje w zasadzie tylko obudowa). Refabrykowane materiały powstające na bazie wkładów po jednokrotnym przebiegu są ekologiczne i ekonomiczne jednocześnie.

Ogół opisanych w artykule czynników prowadzi do konkluzji, że jedni producenci mają naturalne możliwości do redukcji kosztów produkcji i wykorzystują to m.in. w celu ustalenia konkurencyjnej ceny rynkowej. Nie ma w tym nic złego, dopóki nie wchodzi w grę monopol lub używanie pozycji dominującej. Rynek materiałów eksploatacyjnych jest jednak na tyle zróżnicowany, że jak na razie o takich skrajnych przypadkach nie może być mowy.

