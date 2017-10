Kredyt samochodowy – na co zwrócić uwagę, podpisując umowę?

Artykuł sponsorowany

Odkąd samochód przestał być dobrem luksusowym, a stał się niezbędnym narzędziem wykonywania codziennych obowiązków, popularność kredytów samochodowych wzrosła. Choć Polacy generalnie przyzwyczaili się już do korzystania z tego narzędzia finansowego, to jednak ciągle budzi ono obawy wśród części z nas. Dlatego przypominamy, na co należy zwrócić uwagę, kupując auto na kredyt.

Kredyt samochodowy – dwa kluczowe czynniki

Kiedy zdecydujesz się na zakup auta na kredyt i zaczniesz poszukiwania odpowiedniego finansowania, zwracaj uwagę na dwa czynniki, które są kluczowe dla każdego kredytu samochodowego:

Pierwszym z nich są wymagania , jakie instytucja finansowa ma wobec ubiegających się o kredyt . Może się bowiem okazać, że bank zażąda od nas dodatkowych zabezpieczeń kredytu w postaci np. ustanowienia poręczenia spłaty. Może się również zdarzyć, że w ramach swojej oferty bank będzie od nas oczekiwał otwarcia u siebie konta osobistego, na które co miesiąc będą wpływały środki o ustalonej wysokości („nie mniejszej niż…”) lub zakupu innych produktów ze swojej oferty – jak np. ubezpieczenia na życie lub karty kredytowej.

Drugim zaś jest kwestia kosztów, z jakimi wiążą się zawarcie umowy kredytowej oraz późniejsza spłata kredytu samochodowego. W skład kosztów kredytu wchodzą takie elementy jak: oprocentowanie, prowizja dla banku, czasem opłata przygotowawcza czy składka na ubezpieczenie w przypadku śmierci kredytobiorcy lub utraty przez niego pracy.

Wysokość oprocentowania kredytu samochodowego

Wiadomo, że wysokość oprocentowania kredytu samochodowego bywa różna. Od czego ona zależy? Od kilku czynników. Po pierwsze, decydującym jest fakt, czy auto jest nowe czy używane. Jeśli nabywasz pojazd używany, możesz się spodziewać, że oprocentowanie kredytu będzie wyższe niż dla auta nowego. Po drugie, istotny jest okres spłaty kredytu. Im dłużej chcesz spłacać swoje auto, tym większego oprocentowania kredytu powinieneś się spodziewać. Wreszcie wysokość oprocentowania może zależeć od wysokości wkładu własnego, który wpłacasz przy zakupie auta. Im większą część wartości pojazdu jesteś w stanie pokryć z własnych środków, tym mniejsze oprocentowanie kredytu otrzymasz.

Opłaty dodatkowe

Często jednak nie oprocentowanie kredytu samochodowego stanowi jego największy koszt, ale opłaty dodatkowe, na które nie zwróciłeś wcześniej uwagi, np. prowizja dla banku za przyznanie kredytu. I tutaj warto podjąć negocjacje z bankiem w sprawie jej wysokości, gdyż często można ją znacznie zmniejszyć. Największe szanse mają stali klienci banków, którzy już korzystają z innych produktów z oferty danego banku.