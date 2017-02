Kup franka szwajcarskiego taniej niż w banku

Artykuł partnera

Wymiana złotówek na franki szwajcarskie w większości przypadków wiąże się w tym momencie głównie ze spłatą kredytu walutowego. Przemiany na światowym rynku walutowym (m.in. umocnienie kursu franka) oraz wysokie bankowe spready sprawiają z pewnością nie ułatwiają życia frankowiczom. Wśród pomysłów na załagodzenie tego kryzysu pojawiło się m.in. przewalutowanie kredytu oraz zwrot spreadów przez banki. Zamiast jednak czekać na wprowadzenie tego typu zmian, warto poszukać również innych sposobów na zminimalizowanie kosztów.

Bankowy spread i jego konsekwencje

Wymieniając walutę, ponosimy dodatkowy koszt za samą transakcję – ta opłata jest zawarta w tzw. spreadach, czyli różnicy pomiędzy kursami kupna i sprzedaży waluty. Ze spreadem mamy do czynienia zarówno w banku, jak też w kantorze internetowym czy stacjonarnym, z tym że bankowe marże są zazwyczaj znacznie wyższe. Podczas gdy w kantorze internetowym spread wynosi zazwyczaj1-5 groszy (a nawet mniej niż 1 grosz), w bankach ta kwota oscyluje w granicach 25-60 groszy, co przy wymianie kilkudziesięciu czy kilkuset złotych ma dość duże znaczenie. Do 2011 roku kredytobiorcy spłacający zobowiązania we frankach byli skazani na bankowy spread, ponieważ banki miały monopol na wymianę środków przeznaczonych na spłatę rat. Jednak od momentu wprowadzenia tzw. ustawy antyspreadowej istnieje możliwość spłacania kredytu bezpośrednio we frankach. Wymiany zatem możemy dokonać tam, gdzie znajdziemy najkorzystniejszy kurs.

Wymiana waluty w internecie

Internetowy kantor jest jedną z najpopularniejszych obecnie alternatyw dla banku. Wymiana w takim serwisie odbywa się bezgotówkowo i jest nieporównywalnie bezpieczniejsza od wymiany w kantorze stacjonarnym. Znacznie korzystniejsze są również kursy walut, które z powodzeniem mogą konkurować nie tylko z kursami banków, ale także z kursami obowiązującymi w tradycyjnych kantorach – na pojedynczej wymianie, w zależności od wymienianej kwoty, możemy zaoszczędzić średnio od kilku do kilkuset złotych. Aby skorzystać z takiej opcji, należy posiadać konto walutowe (w tym przypadku we frankach). Ponadto, jeżeli chcemy spłacać kolejne raty we frankach, z konta walutowego, musimy również podpisać w banku aneks do umowy kredytowej.

Jak przebiega transakcja zakupu franków online?

Przebieg transakcji wymiany waluty najlepiej jest prześledzić na konkretnym przykładzie. Jeżeli zatem zamierzamy kupić 500 CHF, logujemy się do wybranego kantoru internetowego i rozpoczynamy operację wymiany: wybieramy rodzaj transakcji (zakup), walutę (CHF) i wpisujemy kwotę (500). Po uzupełnieniu tych danych otrzymamy informację, ile wynosi 500 CHF w przeliczeniu na złotówki według aktualnego kursu. Podaną kwotę przesyłamy na konto e-kantoru, a po jej zaksięgowaniu potwierdzamy transakcję, zaś internetowy kantor wysyła nam żądane 500 franków na konto walutowe. Jeżeli zależy nam na wymianie po jak najlepszym kursie, warto obserwować kursy na bieżąco, np. na portalu https://internetowykantor.pl/kurs-franka/.