Kupowanie online coraz bardziej popularne

Jeszcze kilka lat temu sfera ecommerce była w Polsce jedynie wsparciem dla handlu tradycyjnego, w sklepach stacjonarnych. Niemniej dziś zakupy online stały się bardzo popularne. Co kupujemy w sieci i czy jest ona zagrożeniem dla standardowych sklepów?

Raport z rynku ecommerce

Firma Gemius przygotowała na podstawie danych z kwietnia 2015 roku raport dotyczący polskiego rynku ecommerce. Okazuje się, że 9,4 mln gospodarstw domowych w Polsce posiada dostęp do internetu, a 55 proc. Internautów dokonało kiedykolwiek zakupów przez internet. To o 9 punktów procentowych więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej kupujących online jest w wieku do 34 lat, ma wykształcenie średnie lub wyższe, dobrą sytuację materialną i mieszka w mieście.

Szacuje się, że wartość rynku ecommerce w Polsce wynosi już 27 mld zł. W każdym miesiącu polscy internauci kupują w sieci internetowej i wydają średnio 80 zł miesięcznie.

Liderem rynku ecommerce w naszym kraju jest marka Allegro, a internauci mają wysoką świadomość jej istnienia. Uzyskała ona aż 76 proc. wskazań spontanicznych wśród wszystkich badanych. Drugą marką znaną przez internautów jest serwis ogłoszeń lokalnych OLX.pl, dawniej Tablica.pl. Aż 54 proc. internautów kupuje w polskich e-sklepach, a 13 proc. kupuje w zagranicznych serwisach e-commerce.

Motywacja do zakupów w sieci

Kupujący w sieci internetowej podkreślają, że takie działania są wygodniejsze niż zakupy w sklepach stacjonarnych. Poza tym, motywacją do zakupu online są oszczędności i większe możliwości wyboru pozycji asortymentowych. W zdecydowanej większości przypadków internauci podkreślają, że takie kupowanie jest nieskomplikowane i bezpieczne. Zamówiony towar w krótkim czasie trafia pod adres klienta, a ten nie musi wychodzić z domu, aby dokonać zakupów.

Wśród najchętniej kupowanych w sieci internetowej w Polsce produktów znalazły się odzież damska i męska, sprzęt RTV i AGD, książki, płyty, obuwie, sprzęt komputerowy i urządzenia mobilne, ze smartfonami i tabletami na czele. Internauci często nie tylko kupują w sieci internetowej, ale i porównują produkty i ich ceny ze sobą za pomocą porównywarek online. Popularne są sklepy odzieżowe, które dokładnie opisują swoje produkty i mają szeroki asortyment. Na przykład odzież damska na zoio.pl przedstawiona jest w atrakcyjnej dla klientek formie i bez trudu mogą one znaleźć w kategoriach sklepu to, czego poszukują.

Całodobowy dostęp do sklepu internetowego i brak konieczności fizycznej obecności klienta w sklepie powoduje, że klienci chętnie kupują i przekonują się do zakupów w sklepach internetowych.

Przez internet zwykle nie kupują relatywnie osoby starsze, gorzej oceniające swoją sytuację materialną, które mieszkają na wsiach i w mniejszych miastach.

Nie ulega wątpliwości, że rośnie zainteresowanie polskich konsumentów zakupami online, ale kluczowe bariery związane z takimi zakupami mogą zagrozić dalszemu rozwojowi rynku. Największym problemem są wysokie koszty dostawy, na które skarży się aż 41 proc. internautów kupujących w sieci online.