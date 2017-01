Leasing – czy to się naprawdę opłaca?

Artykuł sponsorowany

Coraz więcej przedsiębiorców posiadających duży park maszynowy decyduje się na leasing urządzeń. Jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych form finansowania. Zatem czym dokładnie jest leasing i dlaczego warto z niego skorzystać?

Specyficzna forma finansowania transakcji

Bardzo dużo przedsiębiorstw w celu nie angażowania zbyt dużych zasobów kapitałowych decyduje się na dzierżawę lub też wzięcie w leasing wyposażenia. Jest to szczególna forma finansowania transakcji, dzięki której środki inwestycyjne możemy pozyskać na zasadzie ich odpłatnego użytkowania w zamian za wcześniej ustalony odpowiedniej wysokości czynsz, a nie w drodze zakupu.

Tego typu rozwiązanie ma bardzo wiele zalet. Przede wszystkim jest to sposób finansowania dopasowany indywidualnie do naszych potrzeb. Również warto dodać, iż jest on korzystny ze względu na poniesione koszty. W przypadku zakupu maszyn, koszty są bardzo duże i na tego typu inwestycje potrzebujemy dużej ilości pieniędzy. Z kolei decydując się na leasing tego typu urządzeń, nie musimy jednocześnie wydawać na ten cel dużej kwoty pieniędzy. Tym samym nie naruszamy swojej płynności finansowej, dzięki temu nasze przedsiębiorstwo prosperuje bez żadnych problemów, a niewydane pieniądze możemy przeznaczyć na inne inwestycje.

Wiele przedsiębiorstw, które oferują leasing różnego rodzaju maszyn oraz urządzeń wychodzi na przeciw oczekiwaniom swoim klientom i tym samym proponują różnorodne atrakcyjne formy finansowania. Istnieje możliwość dopasowania wysokości opłaty wstępnej, jak i również miesięcznych rat. Także czas oczekiwania na decyzję nie jest długi, a po zakończeniu trwania umowy, istnieje możliwość wykupu maszyny za określoną wartość rezydualną.

Leasing maszyn oraz urządzeń jest doskonałym sposobem na dynamiczny rozwój każdego przedsiębiorstwa. Dzięki tej specyficznej formie finansowania nie musimy od razu ponosić dużych kosztów, tak jak to ma miejsce w przypadku zakupu nowego sprzętu ze środków pozyskanych dzięki kredytowi.

Leasing samochodów używanych

W ostatnim czasie bardzo popularną formą finansowania stał się leasing. Bardzo popularny jest leasing maszyn oraz urządzeń, jednak najczęściej przedsiębiorcy decydują się na leasing samochodów używanych. Zatem jakie zalety posiada ta forma finansowania i jakie korzyści może przynieść naszemu przedsiębiorstwu?

Coraz bardziej popularny leasing samochodów

Leasing samochodów używanych staje się coraz bardziej popularny. Bardzo dużo osób decyduje się na tą formę finansowania, ponieważ daje przedsiębiorcy bardzo wiele możliwości i jest znacznie bardziej atrakcyjna od wzięcia kredytu.

Przede wszystkim w przypadku kredytu procedura jego przyznawania trwa dosyć długo. Z tego względu jeżeli przykładowo samochód jest nam potrzebny praktycznie od zaraz, nie mamy możliwości pracy. Z kolei w przypadku leasingu, decyzja o tej formie finansowania w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, które posiadają taką ofertę zapada bardzo szybko. Jest to bardzo duża zaleta, na którą uwagę zwraca wielu przedsiębiorców.

Również warto pamiętać o tym, iż jeżeli dany przedsiębiorca decyduje się na wzięcie kredytu na samochód, VAT na zakup środka trwałego powinien być rozliczony w kolejnym miesiącu, a jego opłata powinna być uiszczona już w chwili zakupu. W przypadku leasingu istnieje możliwość spłaty VAT-u w kilku ratach.

Leasing to coraz bardziej popularna forma finansowania wśród przedsiębiorców. Jest ona stosowana przede wszystkim w przypadku samochodów używanych, jednak wiele osób także decyduje się na wzięcie w leasing maszyn.

