LG Watch Sport może mieć więcej funkcji niż Apple Watch, a kosztować mniej

Według nieoficjalnych informacji, LG ma zamiar w najbliższym czasie zaprezentować dwa nowe zegarki z OS Android Wear 2.0 – LG Watch Style i LG Watch Sport – jeden będzie kosztował trochę więcej, ale będzie obsługiwał standard LTE oraz Android Pay.

Android Police melduje, powołując się na zaufane źródło, że LG Watch Sport kosztować będzie 350$ (ok. 1400 PLN) i tym samym będzie droższy od LG Watch Style o 100$ (ok. 400 PLN).

Wcześniejsze przecieki sugerowały jednak, że Watch Sport ma mieć o wiele więcej funkcji niż Style. Powinien mieć wbudowany moduł LTE, aby można było używać go bez onieczności posiadani telefonu, GPS, czujnik bicia serca, NFC i Android Pay. NFC może pojawić się z powodu zapowiadanego od dawna uruchomienia usługi LG Pay, która ma działać w podobny sposób, co Android Pay.

Zupełnie jak Apple Watch

Jeśli chodzi o cenę LG Watch Sport, to jeżeli pogłoski mówią prawdę, Watch Sport kosztować będzie 350$ (ok. 1400 PLN), co sprawi, że w rzeczywistości będzie tańszy od drugiej edycji LG Watch Urbane, ostatniego smartwatcha od LG. Spodziewa się można, że LG Watch Sport i Watch Style posiadać będą koronkę „Digital Crown”, służącą do nawigowania w menu w podobny sposób, jak robi to Apple Watch 2.

Są też sugestie, że prezentacja nastąpi w ciągu najbliższych tygodni i że oba zegarki będą miały na pokładzie Asystenta Google oraz wbudowany Android Wear 2.0 od nowości.