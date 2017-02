LG wyjaśnia, po co w nowym G6 jest duży wyświetlacz „FullVision”

Mimo, że LG nie pokazało wiele, jeśli chodzi o ich nowego flagowego smartfona, to najnowszy zwiastun wyjaśnia, do czego potrzebny jest G6 i jego nietypowy wyświetlacz „FullVision”. Ekran o przekątnej 5,7 cala i rozdzielczości QuadHD+ 2.880 x 1.440 ma bardzo niezwykły format obrazu 18:9 i przez to jest wyższy od znanych nam wyświetlaczy. Dzięki dodatkowej przestrzeni jest miejsce na zmieszczenie dwóch okien obok siebie, gdy trzyma się go poziomo. W informacji prasowej LG chwali się, że oczekuje od G6, że zapoczątkuje on nową „erę” podobnych smartfonów.

Funkcja „Square Camera” (kwadratowa kamera) robi zdjęcia, które są natychmiast gotowe do wysłania na Instagram, oraz pozwala na ich ponowne przejrzenie podczas robienia kolejnego zdjęcia. Kalendarz też najwyraźniej gotowy jest na multitasking (wielozadaniowość), automatycznie pokazując kalendarz z lewej strony i szczegółowy grafik z prawej. Więcej będzie wiadomo już po 26. lutego – lub wcześniej, jeżeli LG nadal powoli będzie publikował takie szczegóły.