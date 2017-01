Lokalizacja ma znaczenie – gdzie zorganizować konferencję branżową?

Artykuł sponsorowany

Każdy, kto kiedykolwiek miał okazję organizować konferencję, seminarium albo inny event branżowy, doskonale zdaje sobie sprawę, że kluczem do sukcesu takiego wydarzenia jest odpowiednio wybrany obiekt konferencyjny. Pierwszą zaś kwestią, nad którą trzeba się w tym procesie decyzyjnym zastanowić, jest optymalna lokalizacja takiej placówki. Gdzie dziś organizuje się najlepsze biznesowe konferencje i dlaczego właśnie tam?

Nie tylko prelekcje i prezentacje

Trendem obowiązującym już od kilkunastu lat jest wyprowadzanie konferencji z centrów miast i tamtejszych sal konferencyjnych. Dziś stawia się raczej na luksusowe obiekty położone w malowniczym otoczeniu, a przy tym łatwo osiągalne z głównych tras i węzłów komunikacyjnych. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że różnego rodzaju eventy branżowe trwają dzisiaj kilka dni (często jest to cały weekend, od piątkowego wieczoru do niedzielnego popołudnia) i oprócz okazji do wymiany biznesowych doświadczeń mają też walor rozrywkowy i wypoczynkowy. Idealny obiekt konferencyjny powinien więc posiadać nowoczesną strefę relaksu – najczęściej jest to spa.

Dobra lokalizacja to podstawa

Strategiczne położenie jest ważne szczególnie wtedy, jeśli organizujemy konferencję ogólnopolską albo międzynarodową. Jeśli zdecydujemy się na obiekt, który znajduje się niedaleko od miasta i łatwo do niego trafić z głównych dróg krajowych, naszym gościom łatwiej będzie do nas dotrzeć. Ważne więc, by sprawdzić, jakie są możliwości dojazdu do upatrzonego przez nas obiektu. Pomyślmy przede wszystkim o niezmotoryzowanych uczestnikach konferencji – czy będą w stanie bez problemu dotrzeć na miejsce wydarzenia za pomocą publicznych środków komunikacji?

W okolicach Warszawy można znaleźć kilka obiektów odpowiadających temu profilowi. Szczególnie wart polecenia wydaje się centrum konferencyjne MCC Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim, wyróżniający się niezwykle nowoczesnym zapleczem konferencyjnym i luksusowym spa. To wybór gwarantujący satysfakcję. Ogromnym atutem tego miejsca jest potencjał pozwalający na zorganizowanie imprezy nawet na kilka tysięcy osób.