Ukazał się pierwszy kandydat do wydania polskiej wersji Mandrivy — Mandriva Xtreme3.

Mandriva Xtreme3 jest to specjalnie przygotowane wydanie Mandrivy PowerPack 2009, przeznaczone dla polskiego użytkownika. Główną zaletą tej dystrybucji są wbudowane sterowniki do modemów używanych przez Neostradę oraz skonfigurowany dostęp do Internetu dla dostawców komórkowych.

Oprócz powyższych udogodnień Mandriva może pochwalić się najnowszymi wersjami oprogramowania m.in. OpenOffice 3.0 czy Firefox 3.0.4. Dla osób korzystających z oprogramowania Windowsowego dobrą informacją będzie zamieszczenie rozwojowej wersji Wine 1.1.8. Xtreme3 ma ładnie wyglądać. Z tego powodu dołączono do niej sterowniki do kart ATI oraz Nvidia, by już na starcie można było skorzystać z pulpitu 3D.

Podczas instalacji systemu jest możliwość wyboru wersji środowiska graficznego: KDE 3.5.10 lub KDE 4.1.3. Podyktowane jest to tym, że nie każdemu nowe KDE przypadło do gustu.