Marketing na słodko, czyli 6 sposobów na to jak reklamować czekoladę

Artykuł sonsorowany

Czekolada musi być promowana w różny sposób, bowiem zwykle jest ukierunkowana na różnego rodzajów konsumentów. Niektóre firmy chcą pokazać swoim klientom, że ich czekolada ma największą zawartość kakaa – czym z dumą chwalą się na etykiecie opakowania. Jeszcze inne firmy wolą stworzyć ekskluzywny wizerunek swojej czekolad -, dbając o to, by ich produkty wyglądały na luksusowe. Ten artykuł omawia różne spojrzenia na czekoladowy marketing.

Upewnij się, że jeśli produkt jest przeznaczony dla przeciętnego konsumenta to opakowanie powinno mieć bardzo prosty design, a cena za taką czekolada winna być niższa albo co najmniej taka sama jak to, co oferuje konkurencje.

Tworzenie bogate i luksusowe wizerunku swojego produktu wymaga więcej pracy. Ten rodzaj czekolady musi przekonywać klienta do tego, że będzie za niego chciał faktycznie zapłacić więcej. Zwykle taka ekskluzywna czekolada ma opakowania ze złotymi akcentami. Najważniejsze jest to, by miała przychylne opinie karmello i wygląd, który wyróżnia się na tle wszystkich konkurentów.

Produkty ekologiczne stają się coraz bardziej popularne, więc wchodząc w ten segment czekoladowego biznesu trzeba mieć na celowniku określony typ konsumenta i w odniesieniu do niego stosować nowsze techniki marketingu. Uwaga: aby czekolada mogła faktycznie być reklamowana jako ekologiczna musi posiadać odpowiednie certyfikaty,

Niektóre firmy próbują też dotrzeć do określonej grupy bardziej wymagających klientów chcących spróbować czekolady obfitej w wariację egzotycznych składników zawartych w czekoladzie. Te rodzaje czekoladek zwykle mają wyraziste kolory na opakowaniu, co ma na celu podkreślić egzotyczne składniki, które w tej czekoladzie faktycznie się znajdują. Egzotyczne składniki to np. przyprawy, takie jak pieprz cayenne lub dodatek różnych bardziej wyszukanych owoców, takich jak marakuja lub mango.

Czekolada bez cukru przemawia do tych, którzy mają cukrzycę lub do kogoś, kto chce zmniejszyć spożycie cukru. Fitness, dieta, odchudzanie – na bazie tych wątków faktycznie można zrobić fortunę gdyż w ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosło ogromnie zainteresowanie tym tematem. Osoby chore na cukrzycę lub konsumenci, którzy baczniej przyglądają się swojej wadze naprawdę z przyjemnością spróbują czekolady, która jest wykonana bez cukru. Ta czekolada jest zwykle wykonane ze sztucznych słodzików i opakowanie musi to uwzględnić. Jednak ogólnie cała kampania promocyjna takiej czekolady musi oscylować wokół jej lekkości.

Wreszcie, nie ma czekoladowego marketingu bez dzieci. To wdzięczny temat, można tutaj faktycznie dać upust swojej kreatywności we wzorach i kolorach. Aby przyciągnąć dzieci – etykiety czekolady powinny być jasne i pogodne, a czasami ekscentryczne, aby przyciągnąć tę grupę docelową.

Czekolada jest częścią życia codziennego ogromnej ilości konsumentów już od setek lat, jednak dopiero w ostatnich latach rynek konsumencki w odniesieniu do czekolady został podzielony na tak wiele różnych składników. Poza tym to, co dzieje się na rynku konsumenckim stale się zmienia – trendy, karmello opinie, tendencje, komentarze – więc trzeba być z tym wszystkim na bieżąco, jeśli chce się faktycznie wybić w tej branży i mieć z niej jakiś zacny pieniądz.