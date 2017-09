Maszyny do druku cyfrowego etykiet

Artykuł sponsorowany

HKM specjalizuje się w maszynach do druku cyfrowego, hybrydowego i fleksograficznego, łącznie z ich pełnym finishingiem dla etykiet samoprzylepnych. Kto w Polsce kupuje maszyny do druku etykiet?Jak wygląda przyszłość w branży produkcji etykiet? W jakim kierunku będzie rozwijał się ten segment rynku? Na te i inne pytania oraz o sposobie działania firmy, nowych rozwiązaniach produktowych w jej portfolio i rynku sprzedaży urządzeń do druku etykiet – mówi Zbigniew Karapuda, Dyrektor Zadządzający HKM sp. z o.o.

Dewiza firmy brzmi „Tylko optymalne rozwiązania” – zatem co się kryje pod tym hasłem?

Tylko optymalne rozwiązania jest nie tyle hasłem, lecz sposobem działania. To nasz sposób na obsługę klienta, gdyż staramy się odpowiedzieć na bardzo zróżnicowane potrzeby i możliwości finansowe każdego z klientów. Dużym błędem jest myślenie, że trzeba sprzedawać tylko najdroższe maszyny, bo to najwyższa półka. Na początku trzeba zdiagnozować, jaką rzeczywiście maszynę potrzebuje klient. Sprzedanie zbyt drogiego urządzenia, na możliwości klienta, zablokuje go na wiele lat. Najlepiej zaoferować mu maszynę optymalną na jego potrzeby i możliwości finansowe, z której nie tylko będzie zadowolony, ale i nie odczuje tego dotkliwie finansowo. Druga strona naszego działania, to dobór urządzenia do rzeczywistych potrzeb jakościowych, tak aby maksymalnie uzyskać efekt oczekiwany w optymalnej cenie. Takim doradztwem i optymalizacją – właśnie się zajmuje firma HKM z Sopotu.

HKM specjalizuje się w maszynach do druku cyfrowego, hybrydowego i fleksograficznego, łącznie z ich pełnym finishingiem dla etykiet samoprzylepnych. Być może w ostatnim czasie pojawiły się nowe propozycje tego typu rozwiązań w porftolio firmy?

Tak. Rynek maszyn cyfrowych ciągle się zwiększa. Specjaliści w branży poligraficznej wiedzą, że cyfra to bliska przyszłość w każdej drukarni, niestety nie wszystkich jeszcze na to stać. Ludzie myślą, że cyfrowe maszyny do druku są bardzo drogie. Tak nie jest. Na rynku są urządzenia cyfrowe zaczynające się od 12- 18 tyś. Euro i drukujące bardzo przyzwoicie. Np. Trojan1 i Color 700 UniNet. Są też trochę droższe, ale za to perfekcyjne urządzenia w wydruku (1600 x 1600 dpi) np. Trojan2 . Posiadamy również drukarki z pełnym wykrawaniem i wzbogacaniem etykiety. Trojan3/ GM DC 330 Mini. Ten zestaw zabezpiecza cały proces wydruku i konfekcjonowania etykiet samoprzylepnych w absolutnie najwyższej jakości. Maszyna do druku cyfrowego etykiet to nie tylko drukarka kosztująca miliony.

Trzeba pamiętać, że taka etykieta jest piękna, ale jednostkowo droższa, niż na drogich maszynach cyfrowych. Jest to mała inwestycja początkowa, ale trzeba pamiętać o droższym koszcie produkcji. Klient musi odpowiedzieć sobie na pytanie co chce drukować i w jakich nakładach. Jeżeli chce kupić maszynę na własne potrzeby albo na potrzeby niedużych firm, gdzie jest produkowana spora ilość różnorodnych etykiet, ale w małych nakładach, W takich właśnie przypadkach idealnym rozwiązaniem jest niskobudżetowa maszyna cyfrowa.

W naszej ofercie są również maszyny cyfrowe do dużych i ogromnych nakładów, gdzie cena pojedynczej etykiety jest minimalna, ale zakup takie maszyny wiąże się z poważnymi pieniędzmi. Takie urządzenie nadaje się tylko do dużej drukarni z olbrzymim obłożeniem bądź z perspektywą dużych zleceń cyfrowych lub hybrydowych w przyszłości (FFEI- Graphium)

A jakie, Pana zdaniem, są kierunki rozwoju dla tych segmentów druku?

Bardzo ważnym dla przyszłości firmy, a obecnie niedocenianym, jest druk hybrydowy – połączenie minimum dwóch technologii drukowania, fleksograficznej i cyfrowej. Technologia cyfrowa zapewnia nam wszystkie elementy zmienne, kody graficzne, zmieniające się motywy, zatem druk fleksograficzny możemy dodać tam, gdzie musimy, tzn. tam, gdzie mamy kolory spotowe, bądź tam, gdzie taki druk ekonomicznie jest bardziej uzasadniony np. aple i stałe wzory. W taki sposób uzyskujemy niesamowitą elastyczność możliwości i absolutnie najtańszą etykietę z możliwych. W dzisiejszych czasach, każdy producent maszyn drukarskich posiada, lub jest w trakcie budowy własnej hybrydy. Najbardziej zaawansowanym w danej technologii jest konsorcjum firm FFEI? Które zostało powołane w celu stworzenia optymalnej hybrydy. Przykładem jest maszyna Graphium. To pierwsze w pełni zintegrowane urządzenie tego typu. Pierwszym użytkownikom hybryd jest dane zdobycie tej najbardziej lukratywnej cześci rynku.

Przybywa firm, których jesteście dystrybutorem…

Staramy się skompletować wszystkie maszyny poligraficzne do druku etykiet samoprzylepnych, zarówno fleksograficznych, cyfrowych i hybrydowych, jak również wszystkie maszyny do uszlachetniania etykiet. Głębiej specjalizujemy się w maszynach finishingowych do druku cyfrowego – semi-rotacyjnych wykrawarkach do etykiet. Jeżeli chodzi o rozpiętość cenową urządzeń, to staramy się mieć ofertę na każdą kieszeń. Zarówno z najwyższej półki jakościowej i cenowej, jak i w bardziej przystępnych warunkach. Flagowe naszej firmy to takie producenci jak EDALE – ze swoimi fleksograficznymi maszynami do zadań specjalnych – najcieńsze folie czy najgrubsze kartony. FFEI z hybrydą dla perfekcjonistów – Graphium. Duński GM – producent doskonałych finishingów. TrojanLabel z całą rodziną niezwykłych, niewątpliwie najlepszych, memjetów. Hiszpański UniNet z serią urządzeń do druku etykiet samoprzylepnych na zwykłym papierze laserowym, (drukarka dla każdego). Również własne produkty i kooperacje, jak semi-rotacja NB 330 z pełnym bogatym finishingiem etykiet, w bardzo rozsądnej cenie.

Promujemy również lasery, które, gdyby nie ich cena, byłyby idealnym urządzeniem do drukarek cyfrowych. Tak skonfigurowana drukarnia, zdecydowanie posiada etykietę od ręki! Trzeba zauważyć, że dobry laser nie ma już tych wad, które dawniej dyskwalifikowały je jakościowo. Dobry laser, to urządzenie stabilne w swoim działaniu i bardzo wygodne w użyciu, przy czym jesteśmy w stanie wyciąć takie wzory, których nie wytniemy żadnym wykrojnikiem magnetycznym.

Jak wygląda rynek sprzedaży tych urządzeń w Polsce, kto jest ich głównym odbiorcą?

Głównym odbiorcą urządzeń z górnej półki takich, jak EDALE czy GM, są oczywiście na wysokim poziomie profesjonalne drukarnie fleksograficzne. Mamy też nadzieję, że owe firmy niedługo odważą się na perfekcyjną hybrydę Graphium. Jednakże i bardzo duże drukarnie potrzebują np. Trojana2 w celu wykonania bardzo małych zleceń, jednak o bardzo dużych wymaganiach jakościowych lub maszyny semi-rotacyjnej do zakupionej właśnie cyfry.

Naszym znaczącym klientem są mniejsze, ale intensywnie rozwijające się drukarnie. Właśnie takim klientom nieduża, ale dobra cyfra, otwiera zupełnie nowe możliwości. Do tego potrzebny jest również cały komplet wykrawająco-uszlachetniający. Idealnym rozwiązaniem jest zespół drukująco – uszlachetniający – polącznie Trojana3 z GM DC330Mini. Wszystko w jednej, prostej w obsłudze i stosunkowo atrakcyjnej cenowo, maszynie.

Z sukcesem prezentujecie swoją ofertę na targach branżowych. Hitem targowym HKM jest kompaktowa linia do produkcji etykiet, czym się charakteryzuje?

Produkt duńskiej firmy GM – DC330Mini + Trojan3. Mała hybryda, jak ją nazywamy, czyli druk fleksograficzny z drukiem memjetowym i bogatym finishingiem, daje bardzo duże możliwości. W zasadzie, jesteśmy w stanie zrobić na niej każdą etykietę, nawet bardzo bogato przetworzoną z kolorami spotowymi i lakierem wybiórczym, w małych nakładach. Proces druku, jak to na cyfrówkach jest szybki i bardzo łatwy, zajmuje parę minut i etykieta jest zrobiona na „gotowo”. Jedyną, ale istotną wadą, jest to że memjet tu zastosowany, jako stacja drukująca, jest mniej ekonomiczny przy większych nakładach niż inkjet. Możemy wybrać także stację drukująca inkjetową, gdzie koszt wydruku będzie mniejszy, ale maszyna będzie wielokrotnie droższa. I wtedy mamy dość trudny do przeskoczenia, przez małe firmy, próg finansowy. Zatem, ta konfiguracja, którą proponujemy, jest optymalna dla mniejszych firm, które chcą mieć duże możliwości za niewielkie pieniądze.

Nasze biuro handlowe mieści się w Miszewie koło Gdańska. Chcemy dobrze zapoznać się potrzebami klienta, a to jest możliwe tylko w odpowiednich warunkach, np. naszego show-roomu, lub bezpośrednio u klienta na hali produkcyjnej. Bardzo chętnie jedziemy do klienta, aby na miejscu ocenić rzeczywiste potrzeby i czekamy na takie zaproszenia.