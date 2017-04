Meble prosto od producenta – czyli jak zaoszczędzić przy wyposażaniu biura lub mieszkania

Artykuł sponsorowany

Wyposażenie naszego biura czy mieszkania jest dla nas najważniejszą kwestią, ponieważ w pomieszczeniu będziemy spędzać sporo czasu. Po pracach remontowych przechodzimy do zaprojektowania i wyposażenia. I w tym punkcie większość z nas się po prostu gubi, wpadając w pułapkę sieciowych sklepów oferujących dosyć szeroka ofertę różnego rodzaju mebli, na przykład komód.

Dlaczego szerokość oferty jest tylko pozorna?

Każdy z nas ma swoje ulubione sklepy meblowe, które odwiedza raz na jakiś czas nawet bez wyraźnego powodu. Gdyby się przyjrzeć dokładnie jego ofercie oraz ofercie kilku innych sieciowych sklepów szybko by się okazało, że oferowane produkty są łudząco do siebie podobne, a materiały, z jakich są wykonane, są zasadzie identyczne. Również jakość produktów oferowanych przez sieciowe sklepy meblowe pozostawia wiele do życzenia, dlatego warto sprawdzać opinie np. na portalu opiniuj, opinieo czy opinie.info.pl Klienci coraz częściej skarżą się i zgłaszają reklamacje dotyczące właśnie jakości materiałów czy samego wykonania.

Wyjątkowa oferta

W tym miejscu powinniśmy zastanowić się głębiej nad tym, czego właściwie szukamy i czego potrzebujemy do swojego mieszkania. Większość z nas dojdzie do wniosku, że lepiej jednak jest zainwestować w coś solidniejszego oraz niekoniecznie pochodzącego ze sklepu, w którym zaopatrują się również wszyscy sąsiedzi czy nawet znajomi. Najlepiej jest więc znaleźć producenta mebli, jakie nas interesują. W Internecie zresztą o to nietrudno.

Dlaczego meble od producenta są lepsze?

Producent przede wszystkim oferuje swoje produkty w cenach nie posiadających marży narzucanej sobie przez sklepy – dlatego już w zakupie określona komoda będzie znacznie tańsza. Oszczędność może wynieść nawet kilkadziesiąt procent na jednym produkcie. Producent musi również dbać o wizerunek swojej marki – nigdy nie oferuje więc swoim klientom towarów słabej jakości – i tutaj też możemy doszukać się oszczędności w korzystaniu przez długie lata z produktu, który zakupiony w innym sklepie z pewnością szybko należałoby wymienić. Przykładowym sklepem gdzie znajdziemy meble w większości bezpośrednio od producenta – głównie komody to sklep Topeshop. Komody TOP E SHOP cieszą się opinią doskonałej jakości i solidności wykonania przy możliwie jak najmniejszych cenach. Sklep posiada tysiące sprzedanych komód zarówno w sklepie jak i poprzez portale pośredniczące i hurtownie. W ofercie sklepu znajduje się kilka działów, które pozwolą w tani sposób wyposażyć każdego biuro czy mieszkanie.