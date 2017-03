Microsoft pozwoli wszystkim na tworzenie i publikowanie gier na Xboxa

Z nowym programem Xbox Live Creators Program

Microsoft zapowiedział dzisiaj nową inicjatywę, dzięki której każdy twórca gier mógłby tworzyć i sprzedawać gry na Xboxa, bez konieczności przechodzenia przez wszystkie procedury firmy. Xbox Live Creators Program pozwala ekipie lub pojedynczemu, niezależnemu twórcy gier na użycie standardowego Xboxa do stworzenia i samodzielnego opublikowania tytułu w Xbox Marketplace. Do dzisiaj twórcy gier, aby otrzymać możliwość samodzielnego ich publikowania, musieli być częścią większego wydawnictwa lub firmy medialnej, ewentualnie przejść przez program gier niezależnych (tak zwanych indyków) Microsoftu, ID@Xbox.

To kilka postanowień związanych z nowym programem, który jest w fazie poglądowej, dopóki nie zostanie upubliczniony, ale to już niebawem: przede wszystkim gra musi być aplikacją Universal Windows App, więc stworzona musi być w środowisku Universal Windows Platform i działać na każdym urządzeniu z Windows 10, nie tylko na Xbox One. Microsoft również zastrzega sobie prawo do usunięcia gry ze sklepu, jeśli zawartość uzna za „szkodliwą lub nieodpowiednią”, ponieważ Microsoft nie chce wiązać twórców gier żadnymi umowami o poufności, czy zatwierdzaniem konceptu.

Ile to kosztuje?

Przystąpienie do programu nie jest jednak darmowe. Jest jednorazowa opłata w wysokości od 20 do 100 dolarów i nie jest jeszcze do końca jasne, jak Microsoft planuje wyceniać twórców i kto zapłaci mniej, a kto więcej. Ale nawet po zapłaceniu – o ile nie dołączy się do programu ID@Xbox – twórcy nie będą mieli możliwości dodania funkcji multiplayer, ani trofeów do swoich gier w wersji na Xbox (zapewne z obawy o nadużycia). Xbox Live Creators Program pozwala jednak na wspinanie się po szczeblach tabeli wyników i na dostęp do „imprezy”. Jeśli chodzi o złe strony, to jedną potencjalnie może być to, że gry stworzone przy udziale programu będą udostępniane w oddzielnej sekcji Sklepu Xboxa, co mogłoby ograniczyć dostępność do szerokiej gamy użytkowników gier, jaką mają tytuły ID@Xbox.

Chris Charla, dyrektor programu ID@Xbox, napisał na swoim blogu: ” Każdy, dzięki Creators Program może zintegrować swoją grę z infrastrukturą Xboxa, by można było zobaczyć w co grają znajomi i komunikować się z nimi w grach UWP (Universal Windows Program), a następnie opublikować swoją grę na Xbox’ie One lub Windows 10. To oznacza, że tytuły twórców niezależnych będą mogły dotrzeć do każdego użytkownika z Xbox’em z rodziny Xbox One, łącznie z Xbox’em Project Scorpio, który pojawi się w te wakacje, jak również do setek milionów użytkowników Windowsa 10, oraz milionów osób używających aplikacji Xbox na urządzeniach mobilnych.”.