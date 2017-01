Można już kupić nowy, supermocny i wodoodporny pokrowiec dla smartfonów Google Pixel i Pixel XL

Google Pixel to świetny smartfon. Jest szybki, działa płynnie, ma znakomity aparat i dobrą żywotność baterii. Jedna rzecz, w której nie jest świetny, to wodoszczelność, dlatego potrzebne jest dobre etui. Jeśli zaś chodzi o etui, które oferują ekstremalnie wysoką wodoszczelność i ochronę przy upadku, to Lifeproof Fre jest jedną z lepszych.

Lifeproof Fre spełnia standard Armii USA w dziedzinie ochrony przy upadku i wstrząsach: MIL-STD 810G-516.6 oraz ma najwyższy wśród pokrowców na telefon stopień ochrony IP-68 zapewniający o tym, że etui przeciwstawi się działaniu krążącego w powietrzu talku przez 8 godzin i zanurzeniu w wodzie o głębokości dwóch metrów przez godzinę.

To naprawdę porządny pokrowiec.

A oto porównanie rozmiarów smartfona Google Pixel z i bez etui:

Długość: 160.00 mm z Lifeproof Fre i 143.8 mm bez Lifeproof Fre

Szerokość: 80.0 mm z Lifeproof Fre i 69.5 mm bez Lifeproof Fre

Wysokość: 15.0 mm z Lifeproof Fre i 8.6 mm bez Lifeproof Fre

Sam w sobie pokrowiec waży 45.3 g i dostępny jest w kolorze „Asphalt Black”, czyli asfatowo-czarnym.

Pokrowiec jest dość drogi, ale należy wziąć pod uwagę to, o ile droższy jest smartfon, którego będzie chronił. Jest szansa, że dzięki niemu zaoszczędzi się kilkaset złotych.