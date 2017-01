MVP jako innowacyjne zarządzanie projektami biznesowymi

Artykuł partnera

Strategii prowadzenia biznesu jest wiele, jak wiele jest także metodyk zarządzania projektami. Choć z reguły nie trzymamy się sztywno w ryzach opisanych w podręcznikach zasad, to jednak warto jest swoje działania opierać na sprawdzonym szkielecie, który w zależności od potrzeb przedsięwzięcia uzupełniamy lub modyfikujemy o indywidualnie dopasowane etapy.

Pojawił się jednak w sferze biznesowego przygotowania projektu taki etap, który pod rozwagę powinien wziąć każdy przedsiębiorca tworzący własne produkty lub usługi niezależnie od tego, czy jest to producent nowoczesnego sprzętu AGD czy tworzy aplikacje webowe lub mobilne. Tym etapem jest MVP.

Czym jest MVP i jakie ma zastosowanie?

Minimum Viable Product – czyli minimalizowanie ryzyka niepowodzenia (w znaczeniu przybliżonym), w znaczeniu bardziej dosłownym – jest to produkt z minimalnymi, tylko kluczowymi funkcjonalnościami, niezbędnymi do użytkowania go.

Tę metodę stosuje się po to, aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia jeszcze na wczesnym etapie projektu. Kiedy nasza usługa lub produkt mają stabilną podstawę, o wiele łatwiej jest ja rozwijać o dodatkowe funkcjonalności. Podstawa ta musi być jednak przygotowana w taki sposób, aby możliwe było bezinwazyjne dodawania kolejnych gałęzi.

Wielu mogłoby w tym miejscu powiedzieć, że posiada w swoich zasobach profesjonalny zespół testerów, którzy są w stanie wychwycić choćby najdrobniejszy błąd w produkcji, aby jest przed finalną wersją został on wyeliminowany. Bywa także, że testy prowadzone są na każdym etapie projektu, co także pozwala na minimalizowanie ryzyka niepowodzenia. Warto jednak pamiętać, że odbiorcą końcowym naszej usługi lub produktu nie jest zespół, który go tworzy, a Klient, w którego odczuciu lub długotrwałym użytkowaniu może mieć zupełnie inne wnioski i uwagi.

MVP to sposób polegający na „wypuszczeniu” pre-produkcji z ograniczoną do minimum funkcjonalnością, która ma w dalszym etapie posłużyć za wspomniany wyżej solidny szkielet. Pozwala to podczas programowania zaoszczędzić sporo zasobów zarówno czasowych, jak też pieniężnych.

Na czym polega zastosowanie Minimum Viable Product

Aby zastosować MVP wcale nie musi dojść do rzeczywistej pre-produkcji usługi lub produktu jakim jest aplikacja webowa czy system CRM. Może to być także szczegółowa, multimedialna prezentacja, skierowana do potencjalnych Klientów. Powinna ona w sposób dokładny, jasny i szczegółowy pokazywać na czym polega pomysł, jaka jest jego idea, intencja, zastosowanie, funkcjonalności.

Może to być także fizyczne dopuszczenie do użytkowania produktu lub usługi, który przy zastosowaniu minimum funkcjonalności przekazywany jest do testowego użytkowania do Klientów końcowych, a po określonym wcześniej czasie zbierane są opinie każdego z nich i na tej podstawie podejmowane są decyzje czy rozwijać projekt i w jakim kierunku, czy może koncepcja nie była trafiona.

MVP – opóźnienie końca projektu czy strzał w dziesiątkę?

Wbrew pozorom zastosowanie MVP w znacznym stopniu minimalizuje ryzyko porażki całego projektu. Dzięki otrzymania informacji zwrotnej od środowiska klienckiego na wczesnym etapie rozwoju przedsięwzięcia, jesteśmy w stanie zaoszczędzić czas oraz finanse. Nie poświęcamy się rozwijaniu gałęzi, które nie spotkają się z późniejszą akceptacją grupy docelowej.