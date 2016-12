Na czym polega elastyczność VoIP?

Telefonia VoIP święci triumfy na rynku rodzimego biznesu już od kilkunastu lat. To dlatego, że w parze z doskonałą jakością połączeń, jaką zapewnia, idą preferencyjne stawki, a także szereg funkcji dodatkowych. Na czym jeszcze polega elastyczność VoIP?

2 oblicza elastycznej telefonii VoIP

Omawiając elastyczność VoIP, nie sposób pominąć dwóch podstawowych możliwości realizacji połączeń telefonicznych w firmie. Poniżej ich krótka charakterystyka.

Aplikacja PC

Dla osób, które chcą stosować oszczędne rozwiązania, przygotowano możliwość prowadzenia rozmów za pośrednictwem aplikacji instalowanej na komputerze. Softphone, bo o nim mowa, to nic innego jak prosty w obsłudze program do dzwonienia. Spośród różnych rodzajów aplikacji, zdecydowanie godny polecenia jest między innymi ZoIPer. Wystarczy, że pracodawca wyposaży pracownika w zestaw słuchawkowy i mikrofon. Prowadzenie rozmów jeszcze nigdy nie było tak tanie i tak proste!

W tym miejscu warto zatrzymać się przy kwestii jakości połączeń. Aplikacja Softphone, w przeciwieństwie do telefonii SIP, może zapewniać różną jakość rozmów, w zależności od stanu stacji roboczej. Na efekt końcowy wpływ ma wiele czynników (obciążenie systemu operacyjnego, parametry sprzętowe, aplikacje działające na komputerze w chwili wykonywania połączenia).

Niemniej, softphone może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku osób pracujących zdalnie i prowadzących długie rozmowy telefoniczne.

Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania są niskie koszty wdrożenia jej w firmie. Przeciętny zestaw słuchawkowy z mikrofonem kosztuje około 50 złotych, dlatego nie jest dużym obciążeniem dla firmy.

Telefon SIP

Dzięki niemu korzystanie z technologii VoIP jest jeszcze bardziej komfortowe. Użytkownik może prowadzić rozmowy telefoniczne za pośrednictwem urządzeń przenośnych – smartfonów, tabletów, telefonów komórkowych – ale też telefonów SIP. Elastyczność jest w tym przypadku równoznaczna z większą mobilnością.

Zaletą tego rozwiązania jest doskonała jakość głosu, szybkość i stabilność działania. Telefon SIP najlepiej sprawdza się jako wyposażenie firmowego biura.

Aby umożliwić pracownikowi prowadzenie rozmów biznesowych, wystarczy wyposażyć go w telefon SIP. Koszt fizycznego urządzenia to około 100 złotych, choć zdecydowanie warto wydać te pieniądze, aby zapewnić pracownikom wygodę użytkowania w czasie wielu godzin pracy. Ciekawą kwestią jest też możliwość wykonywania połączeń wideo, o ile pozwala na to zakupiony aparat telefoniczny.

Zazwyczaj, w przypadku przeciętnych i tańszych modeli, możliwe jest korzystanie jedynie z prostszych funkcji dodatkowych, takich jak telekonferencje, książka telefoniczna czy tryb głośnomówiący.

Artykuł partnera, grafika pixabay.com