Nokia 6 wkrótce dostępna poza Chinami, w kolorze białym i w wyższej cenie

Nokia 6 jest niezwykle popularna w Chinach. Można tak wnioskować po wynikach zainteresowania zakupem telefonu ponad 1.4 mln klientów. Telefon wyprzedał się w niecałą minutę podczas tak zwanej „flash sale” i ma się tak stać znowu 26. lutego, kiedy to przewidziana jest kolejna „flashowa wyprzedaż”.

Niestety nie wiadomo dokładnie ile Nokii 6 sprzedano, ponieważ HMD Global nie podało jeszcze żadnych liczb. Dobrą nowiną jest jednak to, że smartfon trafi do sprzedaży poza Chinami już bardzo niedługo.

Najwyraźniej największy sprzedawca na Filipinach zacznie sprzedaż Nokii 6 26 lutego. Co więcej, do tego celu Lazada Philippines zdołało zabezpieczyć już zapas Nokii 6, czego nikt nie wiedział podczas oficjalnego rozpoczęcia sprzedaży wcześniej w styczniu.

Ci, którzy naprawdę chcą mieć ten telefon, muszą pójść na pewne ustępstwa, jako że Lazada nie sprzeda go tanio. Oficjalna cena w Chinach to około 245$, (ok. 990 zł) podczas gdy na Filipinach Nokia 6 kosztować ma minimum 375$ (ok. 1520 zł). Można się spodziewać, że w Europie będzie jeszcze drożej…. 🙁