Nowa kamera od Ricoh może przesyłać obraz „na żywo” w 360 stopniach

Ach, to całe streamowanie…

Ricoh produkują jedne z lepszych, prostych kamer nagrywających w 360 stopniach. Ostatnio usprawnili serię Theta o lepszą jakość obrazu i więcej możliwości wideo (oraz tańsze modele), ale firma kieruje swoje podwoje na inne tory – kamery streamujące obraz w 360 stopniach o rozdzielczości 2K i prędkości odświeżania 30 kl./s. A to wszystko „na żywo”. Niezaprzeczalnie jest to produkt dla twórców i osób związanych z mediami. Nazywa się Ricoh R Developer kit i można już zamówić go przedpremierowo.

Kamera wysyła obraz poprzez HDMI lub USB i oczywiście do streamowania obrazu przez 24 godziny na dobę będzie potrzebowała ciągłego podłączenia do gniazdka. Obraz nagrywa na kartę microSD, aby dzięki temu można było zredukować jej rozmiary, a jest niemal rozmiarów jej poprzedników. Do nagrywania sferycznych filmów w 2K najlepiej będzie zaopatrzyć się w kartę o naprawdę dużej pojemności.

Ricoh startuje z kompaktową kamerą od 24-godzinnej transmisji z MWC i mówi, że będzie też transmisja dla posiadaczy HoloLens.

Premierę nowej kamery przewidziano na wiosnę.