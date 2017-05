Nowe technologie w handlu na przykładzie Biedronki

Artykuł sponsorowany

Właścicielem sieci sklepów Biedronka jest Jeronimo Martins Polska S.A. Jest to największa sieć sklepów detalicznych w naszym kraju, licząca obecnie około 2700 placówek w ponad tysiącu miastach. Sieć sklepów Biedronka jest obecna w Polsce od ponad dwudziestu lat. Na co dzień współpracuje z ponad pięciuset partnerami handlowymi. Jeśli chodzi o liczbę pracowników zatrudnionych w Polsce to jest ich ponad pięćdziesiąt pięć tysięcy.

Biedronka – inwestycje i nagrody

Nie ma chyba osoby, która nie kojarzyłaby małego owada w kropki z siecią sklepów oferujących codziennie niskie ceny (Zobacz aktualne gazetki Biedronki). W roku 2017 Grupa Jeronimo Martins planuje wydać kolejne duże kwoty na inwestycje w Polsce. Planuje się, że otwartych zostanie około stu nowych placówek, a także duże Centrum Logistyczne. W Polsce istnieje obecnie czternaście centrów dystrybucyjnych, jedno z nich powstaje w Gorzowie Wielkopolskim. Po raz kolejny sieć sklepów Biedronka została wiceliderem rankingu dziennika „Rzeczpospolita” Lista 500. Już trzeci raz została laureatem nagrody przyznawanej przez tygodnik „Polityka” Biały Listek 2017. Biedronka posiada również takie trofea jak: Gwiazda Jakości Obsługi, Dobra Marka, Złoty laur Super Biznesu, oraz wiele innych.

Płatności dokonywane za pomocą smartfona!

Teraz wybierając się do jednego ze sklepów Biedronka, nie trzeba zabierać ze sobą portfela z gotówką, lub karta płatniczą. Telefon jest obecnie takim urządzeniem, które umożliwia wykonanie wielu czynności. Dlaczego więc nie używać go do wygodnych płatności za zakupy?

Korzystając z Androida Pay masz nadal możliwość uzyskania dodatkowych korzyści w postaci punktów, bonusów, jakich do tej pory udzielał Tobie bank. A co z bezpieczeństwem? Zakupy z Android Pay są bezpieczne, prawdziwy numer karty nie jest udostępniany sklepowi. Płatność odbywa się z wirtualnego konta, po to, aby jak najlepiej chronić dane. Sklepy Biedronka udostępniły tą opcje płatności dla swoich klientów. Co zrobić, aby zacząć korzystać z tego rodzaju płatności?

Wystarczy pobrać aplikację ze strony Sklepu Play, a następnie dodać swoją kartę, debetową bądź kredytową, Visa lub Mastercard. Aplikacja działa na wszystkich smartfonach z oprogramowaniem Android 4.4 lub wyższym, posiadającymi moduł NFC. Moduł ten nie jest niezbędne, jeśli chce się dokonywać płatności jedynie z poziomu aplikacji. Klienci sklepów Biedronka, którzy skonfigurują swój telefon z Android Pay, będą otrzymywali powiadomienia o możliwości takiej płatności po wejściu do sklepu. Transakcje wykonywane za pośrednictwem Android Pay odbywają się na zasadzie tak zwanej tokenizacji. Płatność odbywa się na takiej zasadzie, że urządzenie za pomocą ma być zrealizowana transakcja za pomocą Android Pay i Mastercard, lub Visa generuje specjalny token. Jest to numer, który pozwala na bezpieczne połączenie smartfona z karta płatniczą. Numer, czyli token, przechowywany jest w chmurze obliczeniowej. Dane Twojej karty płatniczej w ten sposób nie są udostępniane dla sprzedawcy w sklepie. Token jest nadawany indywidualnie dla każdego urządzenia.

Transakcje do kwoty pięćdziesięciu złotych odbywają się bez podawania kodu PIN, podobnie jak ma to miejsce w transakcjach przy użyciu kart zbliżeniowych. Jeśli chodzi o płatności Android Play to Polska jest drugim krajem w Europie, w którym zadebiutował ten rodzaj płatności. Jest to wygodny i szybki sposób na dokonywanie płatności.

Nowe rozwiązania w Biedronkach

W jednym ze sklepów sieci Biedronka w Gdyni jest testowane rozwiązanie polegające na tym, że klienci ustawiają się do kas w jednej kolejce, a podejście do kasy następuje po wywołaniu następnego klienta. Jest to testowane rozwiązanie mające na celu zwiększenie efektywności, oraz jakości obsługi. Tego typu, oraz inne rozwiązania są wdrażane są w momencie, kiedy wiele danych, w tym również opinie klientów będą przemawiały za ich zastosowaniem.

Karta Moja Biedronka

Polacy lubią programy lojalnościowe, szacuje się, że przeciętny klient posiada trzy karty lojalnościowe do różnych sieci sklepów. Od dłuższego czasu kupujących w sieci sklepów Biedronka spotykają się z przy kasie z pytaniem o posiadanie karty Biedronki. Program „Moja Biedronka” jest bardzo popularny, około 65 procent klientów posiada kartę. Według danych z programu lojalnościowego Biedronki korzysta około 40 % gospodarstw domowych. Posiadacze karty za zebrane punkty otrzymywali maskotki, mieli możliwość wygrania cennych nagród takich jak na przykład wycieczka do Afryki. Karta Moja Biedronka daje także możliwość tańszych zakupów za niektóre produkty.

Platforma dla testujących produkty z sieci sklepów Biedronka

Klienci odwiedzający serwis mają do wyboru trzy rodzaje aktywności. Są to: testy nowych produktów, rekomendacje istniejących produktów, oraz badania specjalne. Klienci biorący udział w rekomendacjach i badaniach specjalnych zdobywają punkty, dzięki którym mogą otrzymać atrakcyjne nagrody. Za aktywności w programie przyznawane są odznaki. W serwisie istnieje rankingi, a co miesiąc pięćdziesiąt osób z najwyższymi ocenami otrzymuje nagrody, Na platformie dla klientów dostępny jest również blog, a w nim wszystkie najnowsze informacje. Tam można też wymieniać c się opiniami z innymi uczestnikami. Platforma Testujemy Biedronka posiada wygodny panel, dzięki któremu możliwy jest dostęp do wszystkich funkcjonalności. Strona może być wyświetlana na tradycyjnych komputerach, laptopach jak i na urządzeniach mobilnych typu smartfon czy tablet.

Strategia sieci sklepów Biedronka oparta jest na założeniu, aby wsłuchiwać się w opinie swoich klientów, oraz spełniać oczekiwania swoich klientów. Projekty związane z nowymi technologiami doskonale wpisują się w strategię firmy.