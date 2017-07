Nowe technologie zwiększają bezpieczeństwo kierowców i ekologię jazdy

Artykuł sponsorowany

Nowoczesne technologie na dobre zagościły w firmach transportowych. Systemy GPS, produkty do monitoringu floty, cyfrowe tachografy – lista udogodnień na co dzień wykorzystywanych w branży transportowej jest dość długa. Cel? Usprawnienie pracy, bezpieczna oraz ekologiczna jazda.

W interesie firmy transportowej leży zatrudnianie doświadczonych kierowców, którym nie są obce terminy bezpieczna jazda i komfortowa jazda. Umiejętności (nie tylko nawigacyjne) kierowcy przekładają się bezpośrednio na efektywność pracy, szybszy czas realizacji zleceń, a tym samym brak zdenerwowania. Warto sobie uświadomić, że zdenerwowany kierowca (np. ciężarówki) stanowi na drodze potencjalne zagrożenie.

Choć kierowcy pracujący w firmach transportowych powinni należeć do elity i być wzorem do naśladowania przez resztę, to zdarza im się popełniać szkolne błędy. Monitoring floty pojazdów wraz ze wsparciem umożliwiającym zarządzanie pracownikami pozwalają na ocenę stylu jazdy kierowców oraz jego udoskonalenie. Doskonałym przykładem są tu rozwiązania telematyczne, np. Webfleet firmy TomTom Telematics.

Bezpieczna jazda – zalety dla firmy

Bezpieczna jazda w nowoczesnych firmach transportowych jest kluczową kwestią. To właśnie stosowanie się do jej zasad sprawia, że firma możne bez przeszkód realizować zlecenia. Firma nie ponosi również kosztów związanych z naprawą pojazdów. Monitoring auta dostarcza przedsiębiorcy wielu cennych uwag na temat stylu jazdy poszczególnych kierowców. Uzyskane informacje między innymi na temat:

ostrego przyspieszania,

nadmiernego hamowania,

zmiany kierunku jazdy,

zużycia paliwa,

nadkładania drogi,

nieplanowanych postojów,

innych niebezpiecznych zdarzeń,

Pozwalają sprawdzić, jak dokładnie prezentuje się eksploatacja pojazdu. W razie uwag kierowca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną przez osobę nadzorującą system.

Jazda ekologiczna dzięki Webfleet

Webfleet to nowoczesne rozwiązanie telematyczne pozwalające na monitoring pojazdów oraz monitoring pracy kierowców. Jednym z elementów, który jest szczególnie ważny jest możliwość sprawdzania, czy kierowca stosuje się do zasad ekologicznej jazdy. Choć pracownik może nie dostrzegać plusów takiego stylu prowadzenia samochodu, to dla firmy ma on zasadnicze znaczenie. Ekologiczna jazda to:

szybsze realizowanie zleceń,

efektywniejsza praca,

brak niepotrzebnego nadkładania drogi,

oszczędność paliwa,

mniejsza emisja CO2,

mniej intensywna eksploatacja samochodu,

mniej napraw,

brak przestojów w pracy spowodowanych awariami.

Produkty do zarządzania flotą samochodową oraz pracą kierowców to szansa na to, aby firma transportowa była sprawniej zarządzana. Można je stosować przy wszelkiego rodzaju pojazdach: osobowych, dostawczych, ciężarowych czy samochodach specjalnego przeznaczenia. Obsługa tachografu cyfrowego oraz pozostałych rozwiązań telematycznych potrafi ograniczyć koszty funkcjonowania floty nawet o 20%.

