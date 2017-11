Nowoczesna drukarnia w smartfonie

Artykuł partnera

Mając pod ręką smartfon jesteśmy w stanie zamówić taxi, kwiaty dla żony szefa, stolik w restauracji czy umówić wizytę do lekarza. Do tej gamy mobilnych usług dołączyła DrukarniaFortuny.pl – jedna z pierwszych na polskim rynku drukarni internetowych z pełną ofertą na urządzenia mobilne.

DrukarniaFortuny.pl to przyjazny użytkownikom portal szybkich wycen i produkcji materiałów drukowanych. To nowoczesna, offsetowa i cyfrowa warszawska drukarnia dedykowana dla osób zamawiających online materiały poligraficzne – firm, agencji reklamowych, eventowych oraz freelancerów. Dzięki autorskiemu systemowi kalkulacji w drukarni można w zaledwie 1 minutę przygotować wycenę druku dla swojego klienta opatrzoną własnym logo.

Działamy na rynku poligraficznym już ponad 10 lat, dotychczas jako drukarnia stacjonarna. Widzimy jak zmieniają się potrzeby naszych klientów, dlatego zdecydowaliśmy się pójść dalej. Teraz nie wystarczy być online. Trzeba być dostępnym o każdej porze, w każdym miejscu, stąd wprowadzenie rozwiązania drukarni mobilnej. Masz smartfon, tablet? Masz więc i nas do realizacji swoich pomysłów, zleceń – tak o swoim biznesowym pomyśle mówi Marek Zwoliński właściciel DrukarniaFortuny.pl. Stawiamy na funkcjonalność. Nasze usługi mają ułatwić klientom życie. Każdy oczekuje szybkiego rozwiązania. My je dajemy, już w 1 minutę.

Stałym klientom portal pozwala po zarejestrowaniu generować szybkie wyceny na formularzach, na których można dodać własne logo i uwzględnić marżę, a następnie wysłać bezpośrednio do swojego klienta. To opcja szczególnie kierowana do agencji reklamowych i freelancerów świadczących usługi na rzecz klientów zewnętrznych. W zależności od potrzeb, drukarnia realizuje projekty przesłane przez klientów lub przygotowuje projekty graficzne na zamówienie.

Dzięki profesjonalnej usłudze sprawdzania plików (Preflight) każdy przesłany do DrukarniaFortuny.pl plik weryfikują eksperci DTP, a drobne poprawki, możliwe do wykonania na zamkniętym PDF-ie, wprowadzane są bez dodatkowych opłat. Jeśli plik nie spełni wymogów technicznych, wysyłany jest raport ze szczegółowym wykazem błędów.

W DrukarniFortuny.pl obowiązuje atrakcyjny system rabatowy oraz darmowa dostawa na terenie całego kraju. Drukarnia oferuje również wysyłkę bezpośrednio do klienta końcowego w ramach usługi incognito (jako nadawca przesyłki widnieje firma zlecająca druk, a paczki nie są oznaczone logo drukarni).

Stacjonarnie i wirtualnie

DrukarniaFortuny.pl mieści się w Warszawie przy ul. Fortuny 12, ale dla klientów dostępna jest przede wszystkim pod adresem www.drukarniafortuny.pl. Drukarnia posiada nowoczesny park maszyn zaprojektowany do produkcji wielu zamówień jednocześnie, w krótkich seriach, co przekłada się na bardzo szeroki zakres usług poligraficznych w bardzo atrakcyjnych cenach.

Grafik, któremu w środku nocy wpadł do głowy oryginalny projekt, musi mieć możliwość jego szybkiej wyceny. Jeśli agencja gwarantuje swojemu klientowi wysoką jakość usług w błyskawicznym tempie, warto mieć DrukarniaFortuny.pl pod ręką

– podsumowuje Marek Zwoliński.