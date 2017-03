Nvidia Jetson TX2 napędzany Pascalem deklasuje Raspberry Pi

Nvidia Jetson TX2 jest dwa razy szybszy od TX1

Raspberry Pi to prawdopodobnie najlepiej sprzedający się mikrokomputer, ale Nvidia Jetson TX2 jest za to jednym z najszybszych.

Jetson TX2, pokazany we wtorek, to komputer z Linuxem umieszczony na małej płytce rozmiarów Raspberry Pi. Zaprojektowany został do współpracy z robotami, dronami i innymi urządzeniami opierającymi swoje działanie na rozpoznawaniu przedmiotów.

Największą zaletą tego mikrokomputera jest jego układ graficzny, oparty na najnowszej architekturze Nvidii – Pascalu, który jest jednocześnie ich najszybszym procesorem graficznym. Układ Pascal pozwala robotom na „widzenie komputerowe”, czyli na rozpoznawanie przedmiotów i bezpieczne omijanie przeszkód.

Mikrokomputer jest ulepszoną wersją Jetson TX1 i jest dwa razy szybszy, zużywając przy tym dwa razy mniej energii. Nvidia twierdzi, że Jetson TX2 osiąga 1,5 teraflopa wydajności, więc nie ma sobie równych wśród układów producenta.

Raspberry Pi3 w kwestii osiągów nie jest nawet blisko

Ale wydajność Jetsona TX2 oczywiście wiąże się z wysoką ceną, choć dostępne mają być trzy wersje cenowe. Jako student, będzie można kupić Jetsona TX2 zestaw deweloperski, zawierający większość głównych portów, włączając w to Ethernet, za 299$. Jeśli jednak nie jest się studentem, za komputer trzeba będzie zapłacić 599$. Nvidia przygotowała też uboższą wersję, która posiada mniej portów i kosztować ma 399$, ale tylko przy zakupie co najmniej 1.000 sztuk.

Zestaw będzie dostępny w Europie i w USA pod koniec marca, a w Azji Pacyficznej w kwietniu.

Jetson TX2 może operować na systemie Ubuntu i ROS (Robot Operating System), który nadbudowany jest nad system Linux. Pamięć wewnętrzna urządzenia to 32GB, na płytce znajduje się również 8GB pamięci LPDDR4 i moduł Wi-Fi 802.11ac. Procesor graficzny może renderować obraz w rozdzielczości 4K w 30kl./s lub w rozdzielczości 2K w 60kl./s. TX2 ma również dwa procesory Denver 2 oraz 4 procesory Cortex-A57.

„Podobnie jak Raspberry Pi, Jetson z zamierzenia miał być produktem dla hobbystów, ale jego zastosowanie w obszarach przemysłowych i konsumenckich już dojrzało.”, powiedział Deepu Talla, wiceprezes i główny menadżer Tegry w Nvidii.

TX1 używany jest w urządzeniach takich, jak Cisco Spark Board, komputer z dużym ekranem stworzony do konferencji i prezentacji. Użyty był również w dronach w celach poszukiwawczo-ratowniczych i obserwacyjnych.

Nie jest to komputer dla każdego

Jetson TX2 od Nvidii nie został stworzony z myślą o najprostszych robotach, czy dronach, ale o tych urządzeniach, które potrzebują potężnej mocy obliczeniowej do rozpoznawania przedmiotów, która w rezultacie wymaga układu graficznego wysokiej wydajności.

Nowy Jetson TX2 może być również użyty do uczenia maszynowego i wnioskowania, przydatnych w samochodach i do rozpoznawania twarzy, czy też obiektów.

W zestawie z komputerem będzie Jetpack 3.0, programowy zestaw deweloperski, który pomoże w pisaniu programów wykorzystujących potencjał układu graficznego znajdującego się na płytce. Jetpack 3.0 ma zestawy do głębokiego uczenia maszynowego, jak TensorRT i platforma do programowania równoległego, CUDA.